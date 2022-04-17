Командование России запретило выход кораблей из бухты Севастополя из-за сожженной "Москвы"
Источник:телеграм Антона Геращенка
Командование Черноморского флота запретило выход кораблей ВМС России из бухты в Севастополе. Во всем виновата катастрофа крейсера "Москва".
В России ищут противодействие украинским ракетам
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на источники в разведке. Кораблям ВМС России запрещен выход из бухты в Севастополе, пока не будет установлена причина гибели "Москвы".
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Также в сообщении Геращенко говорится, что российским кораблям нельзя покидать бухту Севастополя, пока не будет найдено противодействие украинским противокорабельным ракетам.
Как сообщают источники в разведке, командование Черноморского флота запретило выход кораблей ВМС России из бухты в Севастополе, до тех пор пока не будет установлена настоящая причина гибели флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" и не будут найдены методы эффективного противодействия украинским противокорабельным ракетам.
– написал Геращенко в телеграме.
Российский флот оказался запертым
Советник Дениса Монастырского отметил, что российский флот "оказался фактически запертым в гавани временно оккупированного украинского Севастополя".
По словам Геращенко, из-за угрозы потери других кораблей он не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в территориальных водах Украины.
Заметим, что 17 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что Россия, вероятно, готовится к высадке десанта из моря. В Минобороны Украины уточнили, что речь идет о Мариуполе.
Крейсер "Москва" утонул у Черном море
- Вечером 13-го апреля стало известно о том, что российский крейсер получил повреждения. В флагман Черноморского флота России попали украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".
- Россия сначала скрывала удар по крейсеру, заявляя о пожаре. Впоследствии Кремлю пришлось признать, что крейсер затонул.
- Именно этот крейсер атаковал украинских защитников острова Змеиный и прикрывал всю Херсонскую группу оккупационных войск России.
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