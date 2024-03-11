Уникальный случай: почему уволили командующего російського флоту

У военного флота России, скорее всего, имеет нового командующего. Адмирал Николай Евменов чем-то не угодил военному руководству России, поэтому его отстранили от должности.

Вероятно, новым командующим ВМФ России стал Александр Моисеев. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, что кто бы ни занял эту должность, не сможет решить проблемы Черноморского флота.

Советуем посмотреть По кораблю ежемесячно и даже больше: как Украина уничтожает военный флот России

Проблемы без решений

Российские СМИ 10 марта начали массово сообщать о вероятной отставке командующего российского флота адмирала Николая Евменова. На его место якобы назначили адмирала Александра Моисеева.

Причиной может быть то, что российский черноморский флот превратился в черноморскую флотилию, и даже так сейчас не выполняет своих функций, постепенно приближаясь к судомодельному кружку. Те потери, которые понесли российские корабли в Черном море – это самые большие потери, что вообще несли российские силы со времен Второй мировой войны. Это уникальный случай,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Что важно, морскую битву россияне проигрывают стране, у которой фактически нет собственного флота и даже упомянутой флотилии.

"Недавняя потеря – даже не повреждение – корвета "Сергей Котов" также могла стать причиной для увольнения командующего российским флотом. Относительно преемника, то каким бы он ни был, ничего не сможет изменить. У них просто нет возможности что-то изменить в Черном море", – подчеркнул военный обозреватель.

Первые удары по вражеским кораблям начались еще в 2022 году. С тех пор возможности и средства для поражения у наших военных значительно эволюционировали.

Что сделали россияне, чтобы повысить эффективность противодействия нашим ударам? Ничего. У них на сегодня нет ни одного действенного решения для того, чтобы повысить безопасность своих военных кораблей. Единственное действенное решение, которое они смогли реализовать – сбежать из Севастополя в Новороссийск,

– заметил Коваленко.

Безусловно, показательным действием оккупантов будет перемещение всех кораблей в Каспийское море.

Затопление "Сергея Котова": главное