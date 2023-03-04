"Воины продолжают оборону в сверхсложных условиях": командующий ССО побывал в Бахмуте

Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Защитники в сложных условиях продолжают оборону города.

Командующий Сил специальных операций ВС Украины бригадный генерал Виктор Хоренко приезжал в Бахмут, где проверил работу своих подразделений. Также он рассказал о текущей ситуации относительно обороны города.

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Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно,

– рассказал Хоренко.



ССО продолжают выполнять задачи в Бахмуте / Фото ССО

Также во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций.



Виктор Хоренко приезжал в Бахмут / Фото ССО

По словам Виктора Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины, а "быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя".



Украинские воины продолжают работать в сверхсложных условиях в Бахмуте / Фото ССО

Заметим, что предварительно в Бахмут приезжал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

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Аналитики Института изучения войны в актуальном отчете сообщили, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута.

Один из мостов через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один по пути к поселку Хромово, к западу от Бахмута.

Это может свидетельствовать о том, что украинские войска пытаются помешать движению России на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов из Бахмута на Запад.