Командующий ВМС рассказал, сколько российских кораблей уничтожила Украина

Алексей Неежпапа рассказал, что военные уничтожили 18 судов оккупантов. Также он сообщил, что Украина в скором времени начнет формировать корпус морской пехоты.

Командующий военно-морскими силами вицеадмирал Неижпапа отметил, что формирование корпуса – необходимость сегоднешнего дня, ведь Украина имеет очень протяженную береговую линию. Об этом он рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Алексей Неежпапа заявил, что среди 18 уничтоженных вражеских кораблей есть несколько десантных катеров и десантный корабль, который украинским военным удалось захватить в Бердянске. Те же десантные катера типа "Раптор" и один катер "Серна", что удалось ликвидировать, оккупанты раньше использовали для захвата острова Змеиного.

Прокомментировал Неижпапа и новый корпус морской пехоты, создание которого ранее, 23 мая, анонсировал президент Зеленский.

Что касается создания этого корпуса – это требование настоящего. Почему? Потому что Украина – это морское государство и имеет очень большую береговую полосу – более 2700 километров,

– сообщил он.

Также он отметил, что освобождение береговых границ, оккупированных территорий, где есть много рек и лиманов – задача морской пехоты. В ответ на вопрос, означает ли создание корпуса подготовку масштабной операции, он сообщил, что все операции производятся в комплексе с другими подразделениями сил обороны.

"Основные задачи морской пехоты – это охрана морских баз, портов и в первую очередь захват плацдарма, удерживаемого противником", – сообщил он.

Он напомнил и о том, что для функционирования морской пехоты необходимо и новое вооружение: десантные, противоминные корабли, беспилотники и т.д.

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