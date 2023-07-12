Командиры "Азовстали" – дома: Эрдоган объяснил, как их передали, несмотря на позицию России
Источник:Reuters
Командиры "Азовстали" 8 июля вернулись домой после длительного пребывания в Турции. Реджеп Эрдоган рассказал, что их вернули в Украину по требованию нашей власти.
Он подчеркнул, что первоначально позиция России в передаче командиров "Азовстали" Украине была отрицательной. Однако впоследствии она изменилась "в положительную сторону".
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Эрдоган высказался по поводу возвращения командиров в Украину
Президент Турции рассказал, что договоренности об интервенции защищавших "Азовсталь" командиров в Турцию заключались на двусторонней основе между Украиной и Россией. Он заверил, что Турция только предоставила им убежище для выполнения этой договоренности.
Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы (7 июля 2023 – 24 Канал) они были у нас,
– сказал Эрдоган.
Турецкий лидер также рассказал, что он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил Владимир Зеленский.
Эрдоган также считает, что передача украинских командиров не отразилась на отношениях с Россией. Он подчеркнул, что поначалу российская сторона действительно возмутилась, но впоследствии это "перешло в позитив".
В заключение президент Турции отметил, что может обсудить этот вопрос с Путиным, когда тот приедет в страну на встречу в августе 2023 года.
Что известно о возвращении командиров "Азовстали" домой
- Владимир Зеленский после визита в Стамбул сообщил, что командиры "Азовстали" возвращаются в Украину из Турции. В этой стране украинские защитники находились почти 10 месяцев после своего возвращения из российского плена.
- Затем они вместе с украинским президентом прибыли во Львов. Командиры пообщались с журналистами, рассказали о своих дальнейших планах на родине и сказали, что еще "скажут свое слово в бою".
- Возвращение командиров домой вызвало незаурядную истерику среди россиян. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что командиры должны оставаться в Турции до завершения войны.