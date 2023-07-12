Командиры "Азовстали" – дома: Эрдоган объяснил, как их передали, несмотря на позицию России

Командиры "Азовстали" 8 июля вернулись домой после длительного пребывания в Турции. Реджеп Эрдоган рассказал, что их вернули в Украину по требованию нашей власти.

Он подчеркнул, что первоначально позиция России в передаче командиров "Азовстали" Украине была отрицательной. Однако впоследствии она изменилась "в положительную сторону".

Смотрите также Путин "бросил" Эрдогана: политолог назвал истинную причину возвращения командиров "Азова"

Эрдоган высказался по поводу возвращения командиров в Украину

Президент Турции рассказал, что договоренности об интервенции защищавших "Азовсталь" командиров в Турцию заключались на двусторонней основе между Украиной и Россией. Он заверил, что Турция только предоставила им убежище для выполнения этой договоренности.

Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы (7 июля 2023 – 24 Канал) они были у нас,

– сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также рассказал, что он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил Владимир Зеленский.

Эрдоган также считает, что передача украинских командиров не отразилась на отношениях с Россией. Он подчеркнул, что поначалу российская сторона действительно возмутилась, но впоследствии это "перешло в позитив".

В заключение президент Турции отметил, что может обсудить этот вопрос с Путиным, когда тот приедет в страну на встречу в августе 2023 года.

Что известно о возвращении командиров "Азовстали" домой