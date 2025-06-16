Комбата 47 ОМБр Ширшина признали "недисциплинированным" после его отставки
- Командир 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подал рапорт об отставке из-за неоправданных потерь людей, которые он связывает с "дебильными задачами" от командования.
- Генштаб начал расследование, в результате которого Ширшина признали "недисциплинированным" за распространение служебной информации в соцсетях.
В мае командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин подал рапорт об отставке. Среди причин – "дебильные задачи" от командования и, как следствие, неоправданные потери людей во время боев на Курском направлении
Поступок Ширшина вызвал резонанс в обществе, а Генштаб начал официальное расследование, создав рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат, передает 24 Канал.
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Ширшина признали "недисциплинированным"
Комбат "Магуры" говорил, что он неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях командования, но почти все его обращения были проигнорированы.
16 июня в посте в Facebook Ширшин рассказал о результатах расследования. По его словам рабочая группа пришла к выводу, что "капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания".
Найти недисциплинированного комбата оказывается легче чем принять меры по изменению в подходах, построения качественной работы и недопущении критических ситуаций, с которыми сталкивается много подразделений,
– подчеркнул капитан.