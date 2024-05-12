Фотозона на комбинате Ильича: чем там занимаются кадыровцы
Небольшая часть кадыровцев, которая осталась во временно оккупированном Мариуполе, присматривает за металлургическим комбинатом имени Ильича. Его охраняют.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что в город приехало и много гражданских кадыровцев. Они очень любят развлекаться.
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"В центре Мариуполя есть такое кафе – "Гуси-лебеди". Они оттуда не вылезают. Ничего не делают, бездельничают и показывают, что они вроде бы "есть" – чтобы боялись, чтобы никто не лазил на завод. На самом деле никто их и так не боится", – сказал Андрющенко.
Оккупанты бродят по городу, устраивают скандалы и ДТП.
Фотозона для кадыровцев
На проходной металлургического комбината, который подконтролен кадыровцам, установлен баннер с фотографиями Владимира Путина, Рамзана Кадырова и Дениса Пушилина. Его установили еще в начале лета 2023-го года.
Это еще период, когда Кадыров подружился с Пушилиным. Оно очень полиняло за эти годы. Агрессивное солнце, плохое качество. Даже и напечатать нормальный баннер не могут,
– сказал советник городского головы Мариуполя.
Неподалеку этого баннера есть памятник погибшим ильичевцам во время Второй мировой войны. Он пробит российскими пулями и осколками от бомб. До оккупации о нем всегда заботились и он был в хорошем состоянии.
"Военная техника, военная составляющая, которая есть на комбинате Ильича, – ее там много, чтобы Кадырову можно было показать фоточки. На самом деле – "тикток-войска". У них есть такая "фортификация" как раз – снимать очень неплохо можно будет селфи и видосики, которые они так любят. Видимо, что для того и сделали", – добавил Петр Андрющенко.
Кадыровцы тем временем продолжают вывозить металлолом с комбината.
Что происходит во временно оккупированном Мариуполе
- В городе вечером 9 мая было шумно. На территории бывшей кондитерской фабрики поражено месторасположение россиян. Захватчики сначала заявили, что якобы прилетела дальнобойная ракета ATACMS. Однако впоследствии изменили мнение.
- В Мариуполе оккупанты незаконно конфискуют имущество украинцев, которое уцелело. Россияне создали спецкомиссии и документ о якобы "бесхозяйственном имуществе".
- Оккупанты устроили в городе картинку "празднования" 9 мая. Там провели большой автопробег, на который завезли людей из Донецка, Новоазовска и окрестных сел.