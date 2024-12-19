Ракетная атака на химзавод в Ростовской области: чем важен "Комбинат Каменский"

В Ростовской области ракеты атаковали один из крупнейших химических заводов "Комбинат Каменский". В сети публиковали кадры, на которые попал сам удар, а также густой столб черного дыма, поднявшийся после взрыва.

Завод "Комбинат Каменский" является очень важным для врага. Что на нем производят и с чем теперь у россиян могут возникнуть проблемы – сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Почему атака на химзавод России является важной

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области 18 декабря ракеты атаковали завод. Сначала в сети не сообщали, какое именно предприятие оказалось под ударом, однако впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что речь идет об одном из крупнейших химических заводов России – ФКП "Комбинат Каменский".

Завод расположен в 14 километрах от украинской границы, однако эти территории сейчас оккупированы врагом. Поэтому фактически – от текущей линии фронта до территории предприятия около 220 километров.

Где расположен химзавод: смотрите на карте

Атака на "Комбинат Каменский" является очень важной, ведь завод является производителем твердого топлива для ракет. Его продукция используется в боеприпасах для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С". Также некоторые источники сообщают, что топливо с "Комбината Каменского" используют в "Искандерах".

Более того, в СМИ утверждают, что химзавод может быть связан с производством твердого топлива и для российских межконтинентальных ракет. Так, еще во времена СССР "Комбинат Каменский" участвовал в производстве топлива для "Тополя". Также Россия активно расширяет производственные мощности этого предприятия, добавив новый производственный участок, что свидетельствует о масштабах его использования в войне против Украины.

Аналитики Defence Express добавили, что объект является важным для россиян, поэтому, вероятно, его плотно прикрывали средствами ПВО. По состоянию на лето 2024 года спутниковые снимки зафиксировали по меньшей мере один ЗРК С-400 и 2 комплекса "Панцирь".

Как добавляют аналитики, "Комбинат Каменный" не впервые атаковали ракеты. Так, 23 сентября 2024 года на территории завода также раздавались взрывы, однако последствия этой атаки остаются неизвестными. Тогда в сети утверждали, что завод якобы атаковали ракетами "Нептун", однако никакого подтверждения этому не было.