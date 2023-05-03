Херсон закроют на 58 часов: находиться на улицах будет запрещено
Источник:Прокудин Александр
Стало известно, что в 20:00, 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00, 8 мая. В это время находиться на улице будет запрещено.
В среду, 3 мая, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин записал обращение, в нем рассказал о комендантском часе, который начнется через несколько дней. Важно, продлится в целом он 58 часов.
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Кто и при каких обстоятельствах сможет выходить из дома
Со слов чиновника понятно, что такое решение было принято для проведения мероприятий и "шагов по безопасности" всеми соответствующими органами.
Не дадим никакого шанса предателям и нелюдям творить беспредел на нашей земле. Поэтому для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00, 5 мая до 06:00, 8 мая,
– объяснил он.
Кроме того, Прокудин констатировал, что находиться в городе будет запрещено. Также будут введены ограничения на въезд и выезд из населенного пункта, поэтому стоит позаботиться о запасах продуктов, медикаментов и других вещей.
Херсонцам стоит готовить к длительному комендантскому часу: обращение Прокудина
В то же время глава области констатировал, если кому-то нужно будет прогуляться возле дома или, скажем, выйти в магазин за продуктами на непродолжительное время, то никакие меры к этому человеку не будут применены (при наличии документов).
Но все же попрошу в течение этих дней максимально оставаться дома,
– подчеркнул чиновник.
Комендантский час по Украине
Отметим, что соответствующие ограничения с 5 мая будут касаться только Херсона. Вместе с тем комендантский час в других городах и регионах не будет меняться.
Следовательно, ограничения по-прежнему будут действовать:
- город Киев и область – с 00:00 до 5:00;
- Винницкая область – с 00:00 до 5:00;
- Волынская область – с 00:00 до 5:00;
- Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых регионов);
- Донецкая область – с 21:00 до 5:00;
- Житомирская область – с 00:00 до 5:00;
- Запорожская область – с 23:00 до 5:00;
- Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00;
- Кировоградская область – с 23:00 до 5:00;
- Луганская область – с 21:00 до 5:00;
- Львовская область – с 00:00 до 5:00;
- Николаевская область – с 00 до 05:00, кроме Очаковской городской территориальной общины, там – с 23:00 до 05:00;
- Одесская область – с 00:00 до 5:00;
- Полтавская область - 00:00 до 4:00;
- Ровенская область – с 00:00 до 5:00;
- Сумская область – с 23:00 до 4:00;
- Тернопольская область – с 00:00 до 04:00;
- Харьковская область – с 23:00 до 5:00;
- Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00;
- Черкасская область – с 00:00 до 4:00;
- Черновицкая область – с 00:00 до 4:00;
- Черниговская область – с 00:00 до 4:00.