В Херсонской области увеличили комендантский час: сколько теперь он длится

18 сентября 2023, 21:45
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Источник:

Херсонская ОВА

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует военное положение и введен комендантский час. Важно, что во всех регионах он отличается по времени. В частности, в Херсоне и области теперь он длится 10 часов.

Важно, что до понедельника, 18 сентября, комендантский час в Херсонской области длился 8 часов – с 21:00 до 06:00. Соответствующее решение о его продлении было принято в Совете обороны области.

К теме Где и сколько в Украине длится комендантский час

Обновление комендантского часа в Херсонской области

Собственно, теперь комендантский час будет длиться в Херсонской области с 20:00 до 06:00. Передвигаться в это время по городу и региону, находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено.

На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг. Также меняем продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00,
– сообщал председатель ОВА Александр Прокудин еще 14 сентября.

Кроме того, тогда он констатировал, что идет работа над невозможностью энергетического коллапса в области. Вместе с тем, Херсон и регион готовятся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время осенне-зимнего периода.

Сколько длится комендантский час в других регионах

  • город Киев и область – с 00:00 до 5:00;
  • Винницкая область – с 00:00 до 5:00;
  • Волынская область – с 00:00 до 5:00;
  • Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых районов);
  • Донецкая область – с 21:00 до 5:00;
  • Житомирская область – с 00:00 до 5:00;
  • Запорожская область – с 23:00 до 5:00;
  • Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00;
  • Кировоградская область – с 00:00 до 4:00;
  • Луганская область – с 21:00 до 5:00;
  • Львовская область – с 00:00 до 5:00;
  • Николаевская область - с 00:00 до 5:00, кроме Очаковского городского территориального общества, там с 23:00 до 05:00;
  • Одесская область – с 00:00 до 5:00;
  • Полтавская область - 00:00 до 4:00;
  • Ровенская область – с 00:00 до 5:00;
  • Сумская область – с 23:00 до 4:00;
  • Тернопольская область – с 00:00 до 5:00;
  • Харьковская область – с 23:00 до 5:00
  • Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00;
  • Черкасская область – с 00:00 до 4:00;
  • Черновицкая область – с 00:00 до 4:00;
  • Черниговская область – с 00:00 до 4:00.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак