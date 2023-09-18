В Херсонской области увеличили комендантский час: сколько теперь он длится

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует военное положение и введен комендантский час. Важно, что во всех регионах он отличается по времени. В частности, в Херсоне и области теперь он длится 10 часов.

Важно, что до понедельника, 18 сентября, комендантский час в Херсонской области длился 8 часов – с 21:00 до 06:00. Соответствующее решение о его продлении было принято в Совете обороны области.

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Обновление комендантского часа в Херсонской области

Собственно, теперь комендантский час будет длиться в Херсонской области с 20:00 до 06:00. Передвигаться в это время по городу и региону, находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено.

На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг. Также меняем продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00,

– сообщал председатель ОВА Александр Прокудин еще 14 сентября.

Кроме того, тогда он констатировал, что идет работа над невозможностью энергетического коллапса в области. Вместе с тем, Херсон и регион готовятся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время осенне-зимнего периода.

Сколько длится комендантский час в других регионах