Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада провалила второе чтение

Верховная Рада провалила в повторном втором чтении законопроект об административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

Речь идет о законопроекте 10195 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно установления административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения".

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Почему законопроект провалился

Законопроект предлагал ввести админответственность за нарушение мер режима военного положения, в том числе штрафовать за нарушение комендантского часа.

Предполагалось, что протоколы составляла бы полиция, а к ответственности привлекал бы уже суд. Также правоохранителям хотели предоставить право проводить административное задержание нарушителей комендантского часа.

За законопроект проголосовали лишь 190 депутатов. Также не хватило голосов и для того, чтобы вернуть законопроект на доработку.

Поэтому теперь закон считается отклоненным полностью.



Рада провалила законопроект 10195 / Ярослав Железняк

Напомним! В комендантский час запрещено находиться на улице или общественных местах, если человек не является работником объектов критической инфраструктуры или не имеет специального пропуска.

Однако запрет не действует во время воздушной тревоги. В таком случае люди могут перемещаться в укрытия.

Какая сейчас ответственность за нарушение комендантского часа

Сейчас законодательством Украины не предусмотрено никакой ответственности за нарушение комендантского часа. Человека могут только остановить правоохранители или военные, чтобы проверить документы, установить личность и провести профилактическую беседу.