В Украине планируют изменить правила комендантского часа на фоне морозов
- Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за чрезвычайно холодной погоды.
- Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины и усиление работы с партнерами для получения поддержки.
Украина страдает от сильных морозов и обстрелов энергетики. Власти решили пересмотреть правила комендантского часа.
14 января Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике Украины. Президент поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды, передает 24 Канал со ссылкой на пост главы государства.
Смотрите также Замечательно, но есть вопрос, – экспертка о решении подключать к генераторам дома
Зачем нужны изменения в комендантском часе?
Политик объяснил, что во время чрезвычайной ситуации можно убрать комендантский час для части городов и общин. Речь идет только о тех районах, где ситуация сохранности это позволяет.
По словам Зеленского, изменения в комендантском времени нужны для того, чтобы у людей было максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.
Президент ожидает от чиновников соответствующих предложений.
Заметим! На сегодняшний день комендантский час в разных регионах начинается в разное время – в зависимости от условий безопасности. К примеру, в Киеве и области она действует с 00:00 до 05:00.
Также Зеленский анонсировал введение в энергетике Украины режима чрезвычайной ситуации. Он приказал чиновникам усилить работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.
Что известно о ситуации со светом и теплом в Украине?
- Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных атак России на энергетические объекты и погодные условия.
- Самая тяжелая ситуация в столичном регионе и области. Впрочем, уже с 15 января количество часов со светом для киевлян должно увеличиться.
- Около 400 домов в Киеве – без отопления.
- Определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.
- На Днепропетровщине в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей.
- Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.
- В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.