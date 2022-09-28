"Бизнес должен работать": на Волыни сократили продолжительность комендантского часа

28 сентября 2022 , 10:55
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Юрий Погуляйко

На Волыни сменили время комендантского часа. Новые правила будут действовать с сегодняшнего дня, 28 сентября.

Соответствующий приказ подписали ввиду многочисленных обращений коллективов учреждений и предприятий области. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

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На Волыни сократили комендантский час

Теперь комендантский час в регионе продлится с 0:00 до 5:00.

Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой!
– подчеркнул Погуляйко.

Он также напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.

Нарушители комендантского часа в Украине

Напомним, что в столице заведения питания не будут работать после 22 часов. Соответствующее решение было принято из-за необходимости соблюдения комендантского часа.

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Автор: Софія Ковнір