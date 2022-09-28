"Бизнес должен работать": на Волыни сократили продолжительность комендантского часа
Источник:Юрий Погуляйко
На Волыни сменили время комендантского часа. Новые правила будут действовать с сегодняшнего дня, 28 сентября.
Соответствующий приказ подписали ввиду многочисленных обращений коллективов учреждений и предприятий области. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
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На Волыни сократили комендантский час
Теперь комендантский час в регионе продлится с 0:00 до 5:00.
Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой!
– подчеркнул Погуляйко.
Он также напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.
Нарушители комендантского часа в Украине
- В Одессе клуб-нарушитель комендантского часа искупил вину донатом на ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
- В Киеве полицейские встретили граждан, которые проигнорировали ограничения и находились на улице в комендантский час. В результате 119 киевлянам представители военных комиссариатов вручили повестки.
Напомним, что в столице заведения питания не будут работать после 22 часов. Соответствующее решение было принято из-за необходимости соблюдения комендантского часа.
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