Зимой вы замерзнете: в ООН назвали виновных в преступлениях против человечности из-за обстрелов энергетики

Комиссия ООН заявила о преднамеренных атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины. Эксперты квалифицировали это как военные преступления и преступления против человечности, направленные на лишение гражданских тепла.

Как сообщает CNN со ссылкой на новый доклад комиссии, который готовят к представлению Генеральной Ассамблее ООН, массированные атаки соответствовали государственной политике России.

Личная ответственность высшего руководства России

В документе отмечается, что целенаправленные удары имели целью лишить гражданское население необходимых энергетических ресурсов и причинить массовые страдания.

В докладе названы несколько высокопоставленных чиновников России, которых комиссия считает наиболее ответственными за организацию системных атак. Среди них – российский диктатор Владимир Путин, бывший министр обороны Сергей Шойгу, его преемник Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Доказательства свидетельствуют о том, что Владимир Путин лично делал публичные заявления с указаниями о нанесении ударов по украинской инфраструктуре.

Между тем военное командование отвечало за непосредственное планирование и реализацию этой стратегии. Международный уголовный суд ранее уже выдал ордера на арест Путина, Шойгу и Герасимова по подозрению в военных преступлениях.

Российские командиры, отдавшие приказы об этих атаках, знали, что объекты теплоснабжения, которые они выбирали в качестве целей, являются жизненно необходимыми для гражданского населения, особенно зимой,

– подчеркивают авторы доклада.

Последствия системного террора для гражданского населения

В документе подробно описаны последствия длительного пребывания людей на холоде из-за отсутствия отопления в домах и больницах.

Медицинские органы Украины зафиксировали многочисленные случаи обморожений, переохлаждения и даже смертей, вызванных низкой температурой в помещениях.

В докладе также приведены показания жительницы Днепра, которая описывает пережитое во время отключений: "Холод – он парализует тебя. Просто нет никакой возможности согреться, и в голову лезут ужасные мысли".

CNN отмечает, что в преддверии очередной зимы Москва демонстрирует намерение продолжать масштабные обстрелы. Вражеское ведомство еще в августе обнародовало заявление о новых ударах по украинским объектам энергетики, которое содержало прямую угрозу: "Зимой вы замерзнете".

Открытый отчет оккупантов о разрушении инфраструктуры

Напомним, ранее мы писали, что российское военное командование открыто сообщало о массированных обстрелах энергетической системы Украины и транспортных переправ.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, Кремль разрабатывал планы по созданию условий, непригодных для жизни в больших украинских городах.