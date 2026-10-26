Взимку ви замерзнете: в ООН назвали винних у злочинах проти людяності через обстріли енергетики

Як повідомляє видання CNN з посиланням на нову доповідь комісії, яку готують до подання Генеральній Асамблеї ООН, масовані атаки відповідали державній політиці Росії.

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Персональна відповідальність вищого керівництва Росії

У документі зазначається, що цілеспрямовані удари мали на меті позбавлення цивільного населення необхідних енергетичних ресурсів та заподіяння масових страждань.

У доповіді названо кількох високопосадовців Росії, яких комісія вважає найбільш відповідальними за організацію системних атак. Серед них – російський диктатор Володимир Путін, колишній міністр оборони Сергій Шойгу, його наступник Андрій Бєлоусов та начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Докази свідчать, що Володимир Путін особисто робив публічні заяви із вказівками щодо ударів по українській інфраструктурі.

Тим часом військове командування відповідало за безпосереднє планування та реалізацію цієї стратегії. Міжнародний кримінальний суд раніше вже видав ордери на арешт Путіна, Шойгу та Герасимова за підозрою у воєнних злочинах.

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Російські командири, які віддавали накази про ці атаки, знали, що об'єкти теплопостачання, які вони обирали цілями, є життєво необхідними для цивільного населення, особливо взимку– наголошують автори звіту.

Наслідки системного терору для цивільних

У документі детально описано наслідки тривалого перебування людей на холоді через відсутність опалення в будинках і лікарнях.

Медичні органи України документували численні випадки обморожень, переохолодження та навіть смертей, спричинених низькою температурою у приміщеннях.

У доповіді також наведено свідчення жительки Дніпра, яка описує пережите під час відключень: "Холод – він паралізує тебе. Просто немає жодної можливості зігрітися, і в голову лізуть жахливі думки".

CNN зазначає, що напередодні чергової зими Москва демонструє намір продовжувати масштабні обстріли. Вороже відомство ще в серпні оприлюднило заяву про нові удари по українських об'єктах енергетики, яка містила пряму погрозу: "Взимку ви замерзнете".

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Відкритий звіт окупантів про руйнування інфраструктури

Нагадаємо, раніше ми писали, що російське військове командування відкрито звітувало про масовані обстріли енергетичної системи України та транспортних переправ.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, Кремль розробляв плани щодо створення умов, непридатних для життя у великих українських містах.