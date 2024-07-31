Если начнется глобальная война, есть вероятность, что мы ее проиграем, – комиссия нацобороны США

Представители Комиссии по стратегии нацобороны США заявили, что еще несколько лет назад предупредительной стратегией Соединенных Штатов было недопущение партнерства между Москвой и Пекином. Однако сейчас это партнерство следует воспринимать как факт.

Во время слушаний на комитете Сената по вооруженным силам 30 июля представители комиссии рассказали, что сейчас современный мир на пороге третьей мировой войны. По их словам, предотвратить ее можно только подготовившись к ней, пишет 24 Канал.

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Что говорят в США об угрозе новой войны

Заместитель председателя Комиссии по стратегии нацобороны США Эрик Эдельман в своем докладе заявил, что серьезным стратегическим сдвигом является партнерство, которое возникло между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

По словам Эдельмана, США это не полностью учли в своем оборонном планировании.

Существует потенциальная вероятность войны в ближайшей перспективе, а также вероятность того, что мы ее проиграем,

– сказал Эрик Эдельман.

Он объяснил, что партнерство между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей делает эти страны потенциально сильнее в военном, экономическом и дипломатическом плане. Также это может ослабить имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с ними.

"Это увеличивает вероятность того, что будущий конфликт, например, в Индо-Тихоокеанском регионе, распространится на другие территории, и что мы окажемся в глобальной войне, которая будет иметь масштабы Второй мировой", – сказал чиновник.

Также заместитель председателя комиссии добавил, что Китай во многих вопросах опережает США. Так, в Штатах самая сильная армия в мире, однако за 1600 километров от побережья Китая Вашингтон теряет свое военное доминирование и может проиграть этот конфликт.

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Эдельман добавил, что Кремль восстановил оборонно-промышленную базу после вторжения в Украину гораздо быстрее, чем ждали. По словам чиновника, Путин рад дестабилизировать мир, чтобы только восстановить Россию как "великую державу".