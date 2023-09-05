Комитет Рады по обороне поддержал Умерова на должность министра обороны Украины

Комитет Рады по обороне 5 сентября поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. Он может заменить Алексея Резникова.

"За" проголосовали все члены Комитета – 17 человек. Последний этап состоится уже завтра, 6 сентября, когда будут голосовать в зале.

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Комитет ВРУ по обороне поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. За – 17, единогласно все члены Комитета,

– говорится в сообщении.

Что известно о назначении Умерова

Во время вечернего обращения 3 сентября Владимир Зеленский заявил, что принял решение о смене министра обороны Украины. Президент подчеркнул: Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. В настоящее время ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия. В тот же вечер Зеленский сообщил, что новым министром обороны станет Рустем Умеров.

На следующий день Резников подал заявление об отставке. Также он отчитался в Раде о своей работе и рассказал об успехах, которые ему удалось достичь за время пребывания в должности. В частности, заявил, что за это время на вооружение украинской армии было принято более 200 образцов западного оружия.

Уже 5 сентября Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.