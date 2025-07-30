Комитет Рады поддержал обновленный законопроект о НАБУ и САП

Законопроект Зеленского о НАБУ и САП прошел главный комитет Верховной Рады. Теперь его ждет голосование в парламенте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Как Комитет голосовал за законопроект о НАБУ и САП?

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект Зеленского, который касается возвращения независимости антикоррупционным органам.

Профильный комитет поддержал законопроект за основу и в целом – без изменений по тексту. Решение приняли единогласно – все 19 нардепов высказались "за". Тех, кто был против, или воздержался, нет.

Завтра (31 июля – 24 Канал) именно это решение будет ставиться на голосование в зале Рады. Сразу в двух чтениях,

– сообщил Железняк.

Напомним, 22 июля Рада экстерном и с нарушением регламента приняла скандальный законопроект, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП. Согласно тексту, антикоррупционные органы теперь должны были подчиняться генпрокурору. В тот же день его подписал Зеленский, а после полуночи он вступил в силу.

Уже вскоре в ответ на общественную критику и протесты Владимир Зеленский подал обновленный законопроект о НАБУ и САП. Он, фактически, возвращал старые нормы обратно, однако с небольшими дополнениями. В первую очередь документ вводит обязательный полиграф для работников всех правоохранительных органов.