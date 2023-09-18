В Раде поддержали предложения Зеленского по возобновлению электронного декларирования
Антикоррупционный комитет Верховной рады поддержал предложения, изложенные в вето президента Владимира Зеленского, к закону о возобновлении электронного декларирования с открытыми реестрами.
Решение поддержали все члены Комитета Рады, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Вопрос скоро будет рассмотрен в зале парламента.
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики единогласно поддержал предложения, изложенные в вето Президента, к закону о возобновлении е-декларирования. А именно об открытии этих деклараций сразу,
– отметил Ярослав Железняк.
Ранее Зеленский сообщил, что Верховная Рада должна принять законопроект об электронном декларировании, предусматривающий немедленное открытие реестра деклараций уже в сентябре.Справка. Закон об е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.
Что этому предшествовало
- Президент 12 сентября наложил вето на законопроект об электронном декларировании, принятый Верховной Радой 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций.
- Главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов, что означало бы, что информация о состоянии чиновников и депутатов будет закрыта еще год.
- В Центре противодействия коррупции говорили, что законопроект в действующей редакции не позволяет контролю общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера.
- ГПК призвал Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.