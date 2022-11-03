Комитет Рады единогласно поддержал увольнение Чернышова
Источник:телеграм Ярослава Железняка
Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение Алексея Чернышова. Он больше не возглавляет Министерство развития общин и территорий.
Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, это решение поддержали единогласно.
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Железняк сообщил, что соответствующее постановление будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время. Сам Чернышов аргументировал свой переход на должность руководителя НАК "Нафтогаз" "энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба".
Об этом он (Чернышов – 24 канал) сказал на заседании Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления, который поддержал его заявление об отставке с должности министра,
– отметил Железняк.
Также Чернышов прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но "пока об этом говорить преждевременно".
Главное об отставке Алексея Чернышова
2 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Причина этого – Министерство развития общин и территорий планируют объединить с Мининфраструктуры под руководством Алексея Кубракова.
В свою очередь Чернышова якобы должны назначить на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца этой недели. Однако в Нацагентстве по предотвращению коррупции выступили против назначения главы Минрегиона Алексея Чернышова на должность руководителя "Нафтогаза". Все потому, что такое назначение нарушает украинское законодательство.
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