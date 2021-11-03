Комитет рекомендует Раде назначить Верещук на место Резникова в правительстве

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде назначить Ирину Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Парламент 3 ноября отправил предыдущего главу ведомства Алексея Резникова в отставку.

О решении профильного комитета по кандидатуре Верещук на вакантное место в правительстве сообщил в сети представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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Комитет рекомендует Раде назначить министром Верещук

На заседании комитета Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий приняли решение рекомендовать парламенту назначить Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее стало известно, что кандидатуру Верещук на должность главы этого ведомства внес в Раду и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Предварительные разговоры о назначении Верещук

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что новой главой Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий станет Ирина Верещук.

Сама нардеп подтвердила эту информацию и отметила, что возглавить ведомство ей предложил Владимир Зеленский. Впоследствии она добавила, что восприняла предложение как приказ.

Кроме того, Верещук недавно говорила и о готовности стать главой Минобороны.

До сих пор министром по вопросам реинтеграции был Алексей Резников. Однако нардепы 3 ноября отправили его в отставку. Политика планируют назначить новым главой Минобороны.

Текст сообщения Тарас Мельничука:

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Верещук Ирину Андреевну на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.