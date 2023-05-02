Комитет Рады одобрил продление действия военного положения

В комитете парламента по обороне поддержали инициативу о продлении военного положения и общей мобилизации. В целом, наше государство живет в таких условиях с 24 февраля 2022 года – то есть с начала полномасштабного вторжения.

Во вторник, 2 мая, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич написал, что срок действия военного положения и общей мобилизации будет продлен.

Смотрите также Выезд за границу, отсрочка и повестки: как продолжается мобилизация студентов и кого могут призвать

Единогласное решение

Как отметил народный избранник, эту инициативу на голосовании в комитете поддержали 18 депутатов. Собственно, решение было одобрено единогласно.

Одобрили на заседании Комитета проекты законов с регистрационными номерами 9259 и 9260 об утверждении Указов Президента о продлении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что продолжат военное положение с 20 апреля 2023 года еще на 90 дней.

Мобилизация и война продолжаются

Отметим, что всего за день до этого, 1 мая, Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Вероятно, эти инициативы будут вынесены на всеобщее голосование в Раде 19 мая.

Известно, что это уже в седьмой раз наши народные избранники будут голосовать за продление военного положения и мобилизации после 24 февраля 2022 года – то есть с начала широкомасштабной войны. Собственно, первое голосование прошло в день вторжения.

На самом деле очевидно, что и мобилизация, и военное положение в Украине будут продолжаться до тех пор, пока война не закончится. И нет сомнений, что произойдет это после нашей победы, а не поражения.

Пока же нужно помнить, что правовой режим, в котором мы живем, предусматривает комендантский час, запрет на проведение референдумов и выборов, ограничение на выезд за границу для военнообязанных и свободы слова.

Пока это решение не вступило в силу, ведь за него не голосовала вся Верховная Рада. Однако очевидно, что это скоро произойдет.