Новость сообщил Ярослав Железняк – народный депутат фракции "Голос". В соцсети он делится деталями о работе Верховной Рады.

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Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты о продолжении действия военного положения (№7664) и об общей мобилизации (№7665) на 90 суток,

– заявил Железняк.

Продолжение военного положения и мобилизации – главное

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. Тогда россия начала полномасштабное вторжение.

Новость о введении военного положения президент Зеленский сообщил во время срочного обращения к украинцам. Тогда украинский лидер рассказал, что "россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, их отрядам, во многих городах Украины были слышны взрывы".

Уже в марте и апреле Верховная Рада продлила военное положение на 30 дней.

22 мая Верховная Рада приняла решение продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Продолжение действия военного положения поддержали 320 нардепов. Продолжение мобилизации – 315 нардепов.

Президент Зеленский 12 августа внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Это уже четвертый раз за год.

В этот раз украинский лидер предлагает продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины – еще в апреле 2022 года сообщил, что после отмены военного положения в Украине будет действовать чрезвычайное положение. Решение об его отмене будут принимать президент и правительство.

В каких специальностях нуждается армия

Роман Костенко – секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО – рассказал, что сейчас немного изменилась система комплектования ВСУ. Речь идет о том, что есть потребность в представителях определенных специальностей. В частности, есть потребность в наборе механиков-водителей танков, а также наводчиков-операторов танков.

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