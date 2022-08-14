Новину повідомив Ярослав Железняк – народний депутат фракції "Голос". У соцмережі він ділиться деталями про роботу Верховної Ради.
Зауважте У Раді пропонують підвищити граничний вік призовників: для чого це потрібно
Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб,
– заявив Железняк.
Продовження воєнного стану та мобілізації – головне
- Воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого. Тоді росія розпочала повномасштабне вторгнення.
- Новину про запровадження воєнного стану президент Зеленський повідомив під час термінового звернення до українців. Тоді український лідер розповів, що "росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі і по наших прикордонниках, їх загонах, у багатьох містах України було чутно вибухи".
- Вже у березні та квітні Верховна Рада продовжувала воєнний стан на 30 днів.
- Ще 22 травня Верховна Рада ухвалила рішення продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Продовження дії воєнного стану підтримали 320 нардепів. Продовження мобілізації – 315 нардепів.
- Президент Зеленський 12 серпня вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Це – вже вчетверте за рік.
- Цього разу український лідер пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.
- Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – ще у квітні 2022 року повідомив, що після скасування воєнного стану в Україні діятиме надзвичайний стан. Рішення про його скасування ухвалюватимуть президент та уряд.
Яких спеціальностей потребує армія
Роман Костенко – секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО – розповів, що наразі трішки змінилась система комплектування ЗСУ. Мовиться про те, що є потреба у представниках певних спеціальностей. Зокрема, є потреба у наборі механіків-водіїв танків, а також навідників-операторів танків.
Зауважте – в Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: дивіться відео