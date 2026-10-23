У берегов Румынии после вероятной атаки дрона затонуло судно: есть погибший и пропавшие без вести

В Черном море недалеко от Румынии произошла трагедия с коммерческим судном, на борту которого, возможно, находились украинцы. Причиной затопления могла стать атака беспилотника, а президент Румынии уже связал этот инцидент с эскалацией со стороны России.

Об инциденте, произошедшем утром 23 октября, сообщает Digi24.

Что известно о затоплении судна у берегов Румынии?

Около 10:00 координационный центр Румынского морского управления получил сигнал бедствия от коммерческого судна "Khoryv" ("Хорив"), которое находилось примерно в 13 морских милях, или 24 километрах, от Констанцы, за пределами территориальных вод Румынии.

Судно ходило под флагом Коморских островов. На его борту, по информации СМИ, находились 13 членов экипажа – 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

На помощь морякам вышли суда Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и Министерства внутренних дел страны.

По информации Румынского морского управления, спасателям удалось вытащить из воды девять человек живыми и тело одного погибшего. Еще трое членов экипажа числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Спасательную операцию затрудняют неблагоприятные погодные условия и плохая видимость, из-за которых невозможно задействовать вертолет.

Предварительно предполагается, что судно могло затонуть в результате удара беспилотника. Окончательная причина инцидента пока не установлена.

Как выглядит место происшествия: смотрите в видео

Как отреагировал президент Румынии?

Президент Румынии Никушор Дан назвал инцидент частью эскалации со стороны России на фоне войны против Украины.

Очевидно, что этот инцидент является частью процесса эскалации, который Россия осуществляет в контексте войны в Украине,

– заявил Никушор Дан.

По его словам, вопрос об атаках беспилотников в Черном море обсуждался 22 октября на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT). Кроме того, во вторник, 20 октября, по инициативе Румынии и Болгарии состоялось заседание соответствующего комитета НАТО.

В то же время румынский президент сообщил, что страна получит дополнительное оборудование в связи с угрозами в Черном море.

Напомним, что это не первый подобный случай в акватории Черного моря за последнее время. Ранее вблизи румынского побережья загорелся гражданский танкер, а в воздушное пространство страны даже влетали реактивные "Герани", которые сбивали истребители F-16.