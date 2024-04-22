Могли целиться в ракетоносители рядом: где поразили вражеский корабль "Коммуна"

В порту временно оккупированного Севастополя 21 апреля было поражено раритетное спасательное судно "Коммуна", которому было более 100 лет. Для россиян оно выполняло ценные, а сейчас и подавно – незаменимые функции.

Ранее корабль "Коммуна" базировался в порту Новороссийска. Однако с увеличением количества кораблей там, "Коммуну" передислоцировали в Севастополь. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Оказаться под ударом мог случайно

ВМС повредили корабль Черноморского флота России "Коммуна". Этот корабль выполнял спасательные миссии для других судов черноморской флотилии.

Долгое время после начала агрессии России, это судно стояло в порту Новороссийска. Но сейчас, из-за того, что не хватает места в Новороссийске, потому что там все больше и больше судов, его вернули в Севастополь. В момент удара судно стояло кормой на 14-м причале рядом с большим количеством боевых ракетных кораблей. Возможно, целились как раз в один из этих кораблей,

– отметил Андрей Рыженко.

Впрочем, из-за больших габаритов "Коммуны", попали как раз в этот корабль. Не исключено, что попали в судно обломки ракеты. Хотя в российских телеграм-каналах несется информация, что ракета прилетела до объявления воздушной тревоги.

"Если ее и обнаружили, то очень-очень поздно. "Коммуна" сейчас выведена из строя, ее перспективы непонятны, потому что её аппаратура очень старая. Откровенно говоря, большого влияния на боевую готовность Черноморского флота она не имеет, хотя по отдельным позициям ее могут использовать", – добавил капитан первого ранга запаса ВМС.

Что известно о "Коммуне"

Корабль "Коммуна" был уникальным по своему назначению, его использовали для помощи лодкам, которые утонули. Такое судно может поднять подводную лодку небольших размеров до 1000 тонн с глубины 100 метров – подтянуть ее между двумя своими корпусами.

Этот корабль модернизировали много раз, последний раз – после того, как в 2000 году затонула атомная подводная лодка "Курск". Такой аппарат может опускаться на глубину одного километра и осуществлять поиск объектов.

Известно это судно тем, что в мае 2022 года россияне его использовали для проведения поисковых работ на остатках крейсера "Москва". Затонул он на глубине 57 метров. Напомним, что ракетный крейсер "Москва" был крупнейшим кораблем Черноморского флота России. Его уничтожили 13 апреля 2022 года двумя украинскими противокорабельными ракетами из комплекса РК-360МЦ "Нептун".

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