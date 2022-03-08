Компания Helly Hansen приостановила онлайн-продажи в России

8 марта 2022 , 21:12
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Источник:

телеграм-канал "Санкции в РФ"

Россия цинично напала на Украину, поэтому страны применяют к ней санкции. Речь идет и о различных торговых марках.

Компания Helly Hansen ушла из России

Приостановила онлайн-продажи на территории страны-агрессора и норвежская компания Helly Hansen.

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Автор: Марта Касіянчук