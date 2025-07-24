Компания ICU освободила "заложников", но может пойти в суд против Украины с помощью GLAS

Компания Investment Capital Ukraine (ICU) пошла навстречу держателям облигаций (бондхолдерам), которые длительное время находились в подвешенном состоянии – так называемых "заложниках" – из-за замороженных выпусков ценных бумаг Loan Participation Notes (LPN) от EMIS Finance B.V.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Сергея Лямца, ICU предложила владельцам LPN обменять свои бумаги на собственные – уже реструктурированные, в других траншах, что является "настоящим прорывом в глухом противостоянии, которое длилось месяцами".

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Автор называет этот шаг "джентльменским поступком" и сравнивает с "освобождением заложников". Он не исключает влияние Петра Порошенко на решение ICU.

Loan Participation Notes (LPN) – это специальные долговые инструменты, которые использовались в частности для привлечения средств от VIP-клиентов "Альфа-Банка" до полномасштабного вторжения. Они выпускались через голландскую компанию EMIS Finance B.V. с целью обезопасить инвесторов от юридических рисков украинской юрисдикции. Средства, привлеченные через LPN, направлялись обратно в Украину на кредитование, а вкладчики получали прибыль в валюте. После национализации банка выплаты по LPN были заморожены, и владельцы этих бумаг оказались в состоянии правовой неопределенности. Как отмечается, большинство траншей реструктуризировали, но бондхолдеры двух траншей были заблокированы из-за нежелания ICU – именно их Лямец называет "заложниками".

По мнению журналиста, за хорошим поступком компании, вероятно, стоит прагматичный расчет: ICU ищет способы вернуть свои средства, и для этого привлекает скандально известную структуру – Global Loan Agency Services Ltd (GLAS). Именно она может стать новым "трасти" вместо нейтрального BNY Mellon. GLAS специализируется на конфликтах и действует в интересах заказчика.

Как отмечает Лямец со ссылкой на собственные источники, ICU готовится к судебному иску против Украины – с требованием компенсировать потери, связанные с национализацией "Альфа-Банка". Это означает, что компания с украинскими корнями фактически может пойти против государства в международной юрисдикции. В этом ей могут помогать международные компании GLAS и Cleary Gottlieb.

Журналист предполагает, что в случае такого сценария на ICU могут ждать значительные репутационные потери или даже персональные санкции – как в Украине, так и в ЕС или Великобритании. Он добавляет, что риски усиливаются еще и тем, что юридическим партнером ICU выступает Cleary Gottlieb – компания, которая в свое время создавала соглашение с так называемыми варрантами Яресько (инструментами, которые предусматривают сотни миллионов выплат из бюджета Украины при высоком росте ВВП).

По словам Сергея Лямца, ситуация вызывает серьезные вопросы:

Этично ли украинской компании судиться против собственной страны, которая находится в состоянии войны? Осознают ли партнеры ICU, в частности GLAS, репутационные последствия своих действий?

Журналист напоминает: санкции – это не всегда о фактах, иногда это лишь о решении дать этим фактам ход. В случае подачи иска против Украины ICU может потерять больше, чем надеется получить. Однако, как отмечает он, пока признаков такого сценария нет, и поступок компании ICU является "джентльменским".