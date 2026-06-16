Контракт с компанией Lechmar полностью выполнен, – в ГПСУ опровергли обвинения в коррупции

Польская компания PHU Lechmar завершила выполнение контракта на поставку боеприпасов для Государственной пограничной службы Украины на сумму 23 миллиарда гривен. Успешное сотрудничество состоялось, несмотря на предыдущие обвинения в якобы "неэффективном использовании средств".

Соответствующее заявление в комментарии для "24 Канала" сделал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом заявляли также и в Польше.

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Как в ГПСУ прокомментировали выполнение контракта?

Государственная пограничная служба как составная часть Сил обороны Украины заявляет, что выполняет все необходимые меры для обеспечения обороноспособности государства, в частности в части закупки вооружения и боеприпасов.

Андрей Демченко подтвердил, что контракты на поставку боеприпасов на сумму 23 миллиарда гривен, которые в конце 2024 года сопровождались критикой, полностью выполнены.

По его словам, вся продукция была поставлена и передана Вооруженным силам Украины. Закупки осуществлялись в рамках делегированных полномочий ГПСУ, при этом номенклатуру и объемы определяло Министерство обороны.

Поставщиком выступала польская компания PHU Lechmar, в отношении которой ранее звучали обвинения в возможных срывах поставок и нецелевом использовании средств.

Многие предполагали, что боеприпасы не будут поставлены, утверждали, что средства просто "слили" и тому подобное. Однако мы имеем обратное — боеприпасы закуплены, поставлены, переданы Вооруженным Силам для применения на фронте,

– говорится в официальном сообщении.

Также Демченко отметил, что закупки осуществлялись по конкурентным ценам, которые находились под контролем соответствующих украинских органов, а утверждения об их завышении не соответствуют действительности.

В ГПСУ подчеркивают, что имеют опыт осуществления оборонных закупок как для собственных нужд, так и в рамках решений правительства по обеспечению Сил обороны, а также являются надежным партнером для иностранных поставщиков. В настоящее время служба продолжает выполнять действующие контракты как для собственных подразделений, так и в рамках делегированных правительством закупок для нужд ВСУ.

Что заявили в Польше?

Пресс-секретарь PHU Lechmar Каролина Сюдила в интервью для Wprost также подтвердила, что компания выполнила контракт с Госпограничной службой Украины в полном соответствии с условиями соглашения и установленными сроками.

Она подчеркнула, что никаких претензий или неурегулированных вопросов не осталось. Сюдила также отметила, что выбор PHU Lechmar в качестве поставщика объяснялся ее способностью работать в сложных условиях.

Пресс-секретарь подчеркнула, что большинство компаний не способно обеспечить поставки в условиях войны из-за высоких рисков, жестких штрафных санкций и сложной логистики, тогда как Lechmar берет на себя эти вызовы.

Отдельно Сюдила заявила, что деятельность компании сопровождалась информационными атаками и попытками дискредитации, в частности со стороны российских спецслужб. По её словам, против компании распространялись фейки, которые оперативно тиражировались пророссийскими ресурсами, что, по её мнению, является частью более широкой информационной кампании против логистических каналов поставок в Украину.

Россия ведет войну одновременно на нескольких фронтах: на поле боя, в информационной и психологической сферах. Одна из целей — дискредитировать каналы снабжения Украины. Не случайно ложная информация о компании Lechmar, опубликованная Службой внешней разведки России, появилась на более чем 600 пророссийских сайтах в течение всего нескольких часов,

– сказала пресс-секретарь.

Почему вокруг поставок разгорелся скандал?

В конце декабря 2024 года Министерство обороны передало Государственной пограничной службе 23 миллиарда гривен, которые ранее находились в Агентстве оборонных закупок. В ведомстве объяснили это тем, что агентство не успевало освоить выделенные средства.

В то же время представители антикоррупционного сообщества – в частности, Виталий Шабунин и журналист Юрий Николов – раскритиковали это решение, назвав его непрозрачным и указав на риски неэффективного использования средств.

Они также обращали внимание на то, что закупки планировались через польскую компанию PHU Lechmar, которую называли посредником с сомнительной репутацией. Впоследствии, однако, её позиционировали как известного игрока на рынке оборонных поставок.

В марте 2025 года народный депутат Ярослав Железняк обнародовал ответ на свой запрос и заявил о якобы имеющихся проблемах с выполнением контрактов. В то же время в СМИ, в частности в"Бабеле", эти утверждения были подробно проанализированы и частично поставлены под сомнение, с объяснением неточностей в выводах депутата.