В обход санкций: немецкая компания Rohde & Schwarz поставляет оборудование России

Россия продолжает находить лазейки, чтобы обходить международные санкции и вести агрессивную войну против нашего государства. В этой стране-агрессору иногда помогают иностранные компании, поставляющие все необходимое оборудование.

Расследователи из "Кибер Сопротивления" обнаружили, что немецкая компания Rohde & Schwarz поставляет российской компании ООО "СТЦ" (Специальный технологический центр) необходимое комплектование. Фирма россиян напрямую обеспечивает свою армию необходимым оборудованием для связи и беспилотниками.

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Подсанкционная компания ООО "СТЦ" получает иностранные комплектования

Расследователи отметили, что российская компания ООО "СТЦ" уже более 20 лет занимается разработкой программного обеспечения и аппаратных средств, работает на российском и международном рынках измерительного и телекоммуникационного оборудования, сотовой и спутниковой связи.

Компания производит БПЛА "Орлан-10", стационарные, мобильные и ручные комплексы пеленгирования источников радиоизлучения "Барс", антенно-фидерное оборудование, предоставляет услуги по их обслуживанию, поверке и калибровке. Деятельность этого предприятия играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины,

– отметили расследователи.

Конкретно эта компания поставляет нужное вооружение в вооруженные силы России. Таким образом, компания потакает действиям правительства и президента страны-агрессора, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Следует отметить, что на ООО "СТЦ" уже наложили санкции как Украина, так и ЕС, США, Япония, Великобритания, Канада и Швейцария.

Кроме того, расследователи OsintFlow уже также обнаружили списки всех работников этой санкционированной российской компании. Эти списки находятся в открытом доступе в первой и второй части.

InformNapalm также обнаружил, что несмотря на санкции "СТЦ" продолжает и дальше производить свою продукцию, увеличивая объемы, получая компоненты для своей техники через фирмы-прокладки.

Компания Rohde & Schwarz помогает России обходить санкции

В ходе анализа расследователи установили, что ООО "СТЦ" получает иностранные компоненты от немецкой компании. Rohde & Schwarz через российскую компанию ООО "ПТ Электроник", реализующая дистрибуцию электронных компонентов

Стоит отметить, что ООО "ПТ Электроник" не находится под международными санкциями, а только под украинскими санкциями, о чем свидетельствуют данные НАПК. Это, по мнению расследователей, дает этой компании возможность закупать иностранную электронику немецкой компании Rohde & Schwarz и снабжать ее ООО "СТЦ" для выработки оружия.

ООО "ПТ Электроник" – PT Electronics является одним из лидеров на российском рынке дистрибуции электронных компонентов. В состав холдинга PT Electronics входят компании "ПетроИнТрейд", PT Electronics, подразделение PT AIR, компании PT Technology и PT Connectors, а офисы подразделений расположены в крупнейших городах России.

К тому же расследователи смогли получить в свой доступ официальное письмо от генерального директора ООО "ПТ Электроник" к компании ООО "СТЦ". В письме имеется коммерческое предложение поставлять иностранную электронику компании Rohde & Schwarz.



Письмо ООО "ПТ Электроник" к ООО "СТЦ" о сотрудничестве с Rohde & Schwarz / Фото предоставлено 24 Канала

Справка! Rohde & Schwarz – международная компания, специализирующаяся в области производства электронного испытательного оборудования, телевещания и медиа, кибербезопасность, радиомониторинг и радиолокация, радиосвязь. Компания также предлагает продукты для беспроводной связи, электронной промышленности, аэрокосмической и оборонной промышленности, внутренней безопасности и критической инфраструктуры.

Штаб-квартиры компании есть в Мюнхене, городах Колумбия и Мериленде в США, а также в Сингапуре. По всему миру компания насчитывает около 13 800 сотрудников более чем в 70 странах.

В то же время, расследователи подчеркнули, что поставкой компонентов от Rohde & Schwarz занимается не только ООО "ПТ Электроник". В схему привлечены также и российские компании ООО "ПРОТЕХ" и ООО "РАДИОЛАЙН". Расчеты эти компании производят в долларах США, евро, участились также расчеты в китайских юанях.