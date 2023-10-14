Умирают за шины: женам участников "сво" выдают сертификаты на зимнюю резину
В начале полномасштабного вторжения жизни женам оккупантов, погибших в Украине, выдавали автомобили. С тех пор в России возникли серьезные экономические проблемы и сейчас жизнь своих граждан страна-агрессор измеряет в шинах.
Так, в России предложили женам и матерям участников "сво" поставить зимнюю резину. Очевидно, именно так российские власти оценивают жизнь своих людей, пишет 24 Канал.
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Российские женщины радуются, что получат новые шины вместо мужа
Выходит, что захватчики умирают за сертификаты на шиномонтаж. Однако российские женщины только радуются этому. И это действительно шокирует, что в стране, у которой есть и нефть, и газ, и алмазы – люди готовы отправлять своих родных на войну за пару новой резины на авто.
Но это и неудивительно, ведь за более чем полтора года масштабной войны в Кремле придумывали разные способы утешить российских вдов – от шуб и даже до пельменей.
В России женам оккупантов выдают шины за мужа: смотрите видео
Абсурдные компенсации женам оккупантов
- Сначала женам оккупантов в качестве компенсации обещали машины "Лада" от "АвтоВАЗа". Но желающих было не так много, поэтому Кремль остановился на "гробовых" в размере 300 тысяч рублей.
- Впрочем, некоторым "повезло" больше. Например, вдова ликвидированного российского пропагандиста Сергея Постнова Екатерина получила целую иномарку. Женщина не скрывала, как радуется новому автомобилю и даже дважды об этом сказала на видео.
- Не менее абсурдный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Вдове мужчины, погибшего в Украине как компенсацию за его смерть подарили 2 билета в цирк.
- А матери погибшего россиянина из Краснодарского края отремонтировали дверь в туалет. Теперь дверь в уличный туалет украшает буква Z. Местная администрация очень гордилась этим, поэтому даже опубликовала фотоотчет.