Умирают за шины: женам участников "сво" выдают сертификаты на зимнюю резину

В начале полномасштабного вторжения жизни женам оккупантов, погибших в Украине, выдавали автомобили. С тех пор в России возникли серьезные экономические проблемы и сейчас жизнь своих граждан страна-агрессор измеряет в шинах.

Так, в России предложили женам и матерям участников "сво" поставить зимнюю резину. Очевидно, именно так российские власти оценивают жизнь своих людей, пишет 24 Канал.

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Российские женщины радуются, что получат новые шины вместо мужа

Выходит, что захватчики умирают за сертификаты на шиномонтаж. Однако российские женщины только радуются этому. И это действительно шокирует, что в стране, у которой есть и нефть, и газ, и алмазы – люди готовы отправлять своих родных на войну за пару новой резины на авто.

Но это и неудивительно, ведь за более чем полтора года масштабной войны в Кремле придумывали разные способы утешить российских вдов – от шуб и даже до пельменей.

В России женам оккупантов выдают шины за мужа: смотрите видео

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