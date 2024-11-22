Комплекс "Кедр": в ГУР рассказали о новой баллистике, которой Россия ударила по Днепру

Накануне Россия нанесла удар по Днепру своей новой баллистической ракетой. В ГУР выяснили, что государство-агрессор атаковало Украину, применив ракетой из состава ракетного комплекса "Кедр".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Удар был нанесен из Астраханской области, а время подлета ракеты к Днепру составляло всего 15 минут.

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Что известно о новой баллистической ракете России

21 ноября 2024 года государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "кедр",

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что время подлета ракеты с момента ее запуска в Астраханской области, до попадания в Днепре составило 15 минут.

"На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая – оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов", – поделились в разведке.

Также в ГУР выяснили, какие предприятия были причастны к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр".

Предприятия ВПК, которые были привлечены в разработке "Кедра":

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (город Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Барикады" (город Волгоград);

АО "Главное специальное конструкторское бюро "Прожектор" (город Москва);

АО "Концерн "Созвездие" (город Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (город Москва);

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (город Москва).

Испытания ракетного комплекса "Кедр" происходило в октябре 2023 и июне 2024 года на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России", который расположен в Капустином Яру Астраханской области.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет надлежащее справедливое возмездие", – отметили в разведке.

Напомним, что вчера, 21 ноября, Владимир Путин заявил, что по Днепру ударили системой "Орешник". Он также заявил, что западные системы ПВО не в состоянии перехватывать такие ракеты, и пообещал "предупреждать" украинцев об их применении.

В то же время издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в украинской армии написало, что по Днепру все же был нанесен удар ракетой РС-26 "Рубеж". Известно, что это межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна нести ядерный заряд.