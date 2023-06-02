Не понравилась форма ВСУ: в Запорожье военного не пустили в кафе в день рождения

Воин ВСУ хотел выпить кофе, но администрация его не пустила в заведение. Военнослужащий не растерялся и снял свой разговор с сотрудниками.

В Запорожье произошел громкий скандал из-за визита воина ВСУ в комплекс Pool & Beach. Сделанная военным видеозапись распространилась соцсетями и привлекла внимание общества, передает 24 Канал.

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Какая причина конфликта

Военнослужащего не пустили выпить кофе на территорию пляжно-развлекательного комплекса 1 июня. Администратор объяснила свой отказ тем, что военный был в форме. Она заявила, что солдат ВСУ своим видом может "немного отвлекать и испугать детей и взрослых". Чтобы попасть в кафе, ему нужно было пройти через детскую зону.

Администратор отмечала, что на территории заведения на тот момент находилось 140 юных гостей по случаю Дня защиты детей. По ее словам, появление мужчины в форме ВСУ "может не понравиться взрослым". Она добавила, что "их родители будут против". Сотрудница предлагала мужчине переодеться.

Военный попросил сделать для себя исключение и сказал, что у него день рождения. Собеседница его поздравила с праздником, но все равно отказалась пропустить. Также она отказалась называть имя владельца. Украинский защитник в тот день там кофе так и не попил.

Разговор военного с администратором: видео

Что произошло после обнародования видео

Впоследствии, когда запись разговора распространилась соцсетями, это заведение получило шквал хейта и критики. Интернет-пользователи, в частности, военные, оставили немало негативных отзывов на странице комплекса.

Чуть позже руководство Pool & Beach написало в своих соцсетях, что просит "прощения за некорректное высказывание". В заявлении отмечается, что на территорию комплекса можно приходить людям в военной форме.

Также на странице заведения есть небольшая реакция на поведение сотрудницы. Как поясняется в сообщении, администратор "выразила информацию некорректно". С ней была "проведена работа".



Реакция руководства / Фото из соцсетей

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