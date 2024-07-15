ГУР сожгло комплексы врага для ведения разведки: кадры сокрушительной боевой работы
Источник:ГУР
Спецслужбисты продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам. Удалось уничтожить комплексы врага для ведения разведки.
В воскресенье, 14 июля, Главное управление разведки отчиталось о работе подразделения Firebird.
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ГУР отработало по технике врага
Как констатировали в ГУР Минобороны, были поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков.
Операторы fpv-дронов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird продолжают методично уничтожать цели врага на фронте,
– говорится в сообщении ГУР.
Главное управление разведки отмечает: охота – продолжается, а также публикует видео, на котором видно уничтожение российской техники.
Украинская разведка уничтожила комплексы россиян: смотрите видео ГУР
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В общем следует вспомнить, что с каждым днем у россиян больше проблем. В ночь на 15 июля дроны атаковали Липецкую и Брянскую области России. Один из беспилотников упал на территории электроподстанции Становлянском округе. В то же время оккупанты говорят, что ликвидировали 14 беспилотников с помощью систем ПВО.
Кроме того, было неспокойно на временно оккупированном Крыму, где даже перекрывали Крымский мост из-за атаки БПЛА. Взрывы слышали жители Севастополе. Также было громко в районе мыла Фиолент, что враг расположил свои средства радиоэлектронной борьбы.