ГУР сожгло комплексы врага для ведения разведки: кадры сокрушительной боевой работы

Спецслужбисты продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам. Удалось уничтожить комплексы врага для ведения разведки.

В воскресенье, 14 июля, Главное управление разведки отчиталось о работе подразделения Firebird.

Смотрите также Уже более 560 тысяч оккупантов: колоссальные потери врага на 15 июля

ГУР отработало по технике врага

Как констатировали в ГУР Минобороны, были поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков.

Операторы fpv-дронов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird продолжают методично уничтожать цели врага на фронте,

– говорится в сообщении ГУР.

Главное управление разведки отмечает: охота – продолжается, а также публикует видео, на котором видно уничтожение российской техники.

Украинская разведка уничтожила комплексы россиян: смотрите видео ГУР

Смотрите также "Мы это сделаем": у Зеленского верят, что США позволят бить вглубь России своим оружием

В общем следует вспомнить, что с каждым днем у россиян больше проблем. В ночь на 15 июля дроны атаковали Липецкую и Брянскую области России. Один из беспилотников упал на территории электроподстанции Становлянском округе. В то же время оккупанты говорят, что ликвидировали 14 беспилотников с помощью систем ПВО.

Кроме того, было неспокойно на временно оккупированном Крыму, где даже перекрывали Крымский мост из-за атаки БПЛА. Взрывы слышали жители Севастополе. Также было громко в районе мыла Фиолент, что враг расположил свои средства радиоэлектронной борьбы.