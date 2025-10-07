"Это политическая смерть Трампа": генерал СБУ в отставке раскрыл, какой компромат есть у Путина
- Диктатор Путин вполне может иметь компромат на Трампа. И есть предположение, что это может быть.
- Генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко сказал, что это может быть за компромат.
Российский диктатор Владимир Путин может иметь определенный компромат на Дональда Трампа. Есть предположение, что это вообще может быть.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко. По его мнению, Путин имеет серьезный компромат на Трампа, после которого может произойти "политическая смерть" последнего.
Чего боится Трамп?
Как отметил Омельченко, еще раньше была информация, что советский КГБ якобы завербовал Дональда Трампа еще в 1980-х годах. А российские олигархи якобы неоднократно спасали его от банкротства.
По его мнению, есть другая вещь, которую Трамп колоссально боится. И это – его причастность к делу Джеффри Эпштейна.
Эпштейн работал на разведку МИ6, на Моссад, на ЦРУ и, в частности, на службу внешней разведки России. Водителем Эпштейна был гражданин России. Агент ФСБ. Эпштейн встречался с Путиным. А весь этот "международный центр" разврата и сексуального насилия он передал Путину. Путин вполне мог напомнить об этом Трампу,
– считает Омельченко.
История с Джеффри Эпштейном в целом довольно странно закончилась. Особенно подозрительной является его смерть. Некоторые связывают ее с тем, что Трамп якобы хотел избавиться от него.
Дело Эпштейна: кратко
- Миллиардера Джеффри Эпштейна в июле 2019 года обвинили в торговле людьми и принуждении несовершеннолетних к проституции. Уже в августе 2019-го его нашли мертвым в камере.
- Есть много разговоров о так называемом "списке Эпштейна". Туда якобы входят определенные чиновники и знаменитости, которые якобы причастны к преступлениям Эпштейна. Из-за этого есть подозрения, что Трамп якобы мог быть причастен к этим преступлениям. И все это закрутилось в конспирологию. Также была информация о якобы письме Трампа к Эпштейну.
- Трамп рассказывал, что поссорился с Эпштейном еще 20 лет. Это был конец его дружбы.