Новый госсекретарь США заговорил об уступках по войне в Украине: что вызывает тревогу

Действующий госсекретарь США Марко Рубио сказал, что прекращение российско-украинской войны возможно только при условии, если обе стороны будут готовы к компромиссу. Это может быть угрожающе для нашего государства, ведь часто говорят только об уступках Украины. А вот компромиссы, на которые должна была бы пойти Россия, пока малоизвестны.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что ранее в окружении Дональда Трампа говорили об уступках, которые должны сделать в США. По его мнению, такой сценарий очень тревожный.

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Переговоры между Украиной и Россией

Олег Лесной предположил, что партнеры могут заставить Украину пойти на компромисс со страной-агрессором. Вероятные варианты этого, по его словам, почти очевидны.

Речь идет об ограничении амбиций Украины, которые касаются НАТО и изменение государственной позиции по оккупированным территориям.

Мы юридически никогда не признаем, что они оккупированы Россией, хотя россияне хотят этого. Дзуськи, не будем мы это делать. Я думаю, американцы в этом смысле на нас давить не будут,

– предположил политолог.

Однако в США могут захотеть, чтобы Украина отложила вопрос возвращения оккупированных территорий дипломатическим путем.

Важно! Действующий президент США настроен завершить войну России против Украины, но вопросы относительно деталей переговоров и договоренностей остаются открытыми. Основными задачами являются является определение участников переговоров, способы их привлечения и рамки соглашения.

Наиболее угрожающим для нашего государства могут стать уступки США в отношении России. Речь идет о превентивной отмене некоторых санкций против страны-агрессора.

В окружении Трампа рассматривали вариант вроде России сначала можно дать "пряник", а потом применять "кнут". Но оккупанты понимают только силу. "Пряник" они могут оценивать как слабость,

– сказал президент аналитического центра "Политика".

На какие уступки будут склонять Россию

Олег Лесной подчеркнул, что нет конкретных разговоров о компромиссах, на которые партнеры Украины стремятся побудить Россию.

Уступка – это прекращение огня? А что дальше? Я не слышу об ограничении геополитических, тактических или стратегических амбиций России. Я не слышу, что от них (россиян – 24 Канал) на самом деле требуют,

– отметил политолог.

Он добавил, что это довольно тревожно, ведь, чтобы достичь реального перемирия, на уступки должны идти обе стороны.