Про це 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зазначивши, що раніше в оточенні Дональда Трампа говорили про поступки, які мають зробити у США. На його думку, такий сценарій дуже тривожний.

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Перемовини між Україною та Росією

Олег Лісний припустив, що партнери можуть змусити Україну піти на компроміс з країною-агресоркою. Ймовірні варіанти цього, за його словами, є майже очевидними.

Мовиться про обмеження амбіцій України, які стосуються НАТО та зміну державної позиції щодо окупованих територій.

Ми юридично ніколи не визнаємо, що вони окуповані Росією, хоча росіяни хочуть цього. Дзуськи, не будемо ми це робити. Я думаю, американці в цьому сенсі на нас тиснути не будуть,

– припустив політолог.

Проте у США можуть захотіти, щоб Україна відклала питання повернення окупованих територій дипломатичним шляхом.

Важливо! Чинний президент США налаштований завершити війну Росії проти України, але питання щодо деталей перемовин і домовленостей залишаються відкритими. Основними завданнями є визначення учасників переговорів, способи їх залучення та рамки угоди.

Найбільш загрозливим для нашої держави можуть стати поступки США щодо Росії. Мовиться про превентивне скасування деяких санкцій проти країни-агресорки.

В оточенні Трампа розглядали варіант начебто Росії спочатку можна дати "пряник", а потім застосовувати "батіг". Але окупанти розуміють лише силу. "Пряник" вони можуть оцінювати як слабкість,

– сказав президент аналітичного центру "Політика".

На які поступки схилятимуть Росію

Олег Лісний підкреслив, що немає конкретних розмов про компроміси, на які партнери України прагнуть спонукати Росію.

Поступка – це припинення вогню? А що далі? Я не чую про обмеження геополітичних, тактичних чи стратегічних амбіцій Росії. Я не чую, що від них (росіян – 24 Канал) насправді вимагають,

– зауважив політолог.

Він додав, що це доволі тривожно, адже, щоб досягти реального перемир'я, на поступки мають йти обидві сторони.