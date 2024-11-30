Отсрочки от мобилизации: кому и когда их отменят

Отсрочки от мобилизации для военнообязанных из Кировоградской области, выданные Министерством экономики Украины или через приложение Дия, будут действовать до 28 февраля 2025 года. До этой даты предприятия должны обновить бронирование своих сотрудников.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу группы коммуникаций областного ТЦК и СП Полину Кравченко в комментарии Суспильному. Есть 6 случаев, когда отсрочку могут аннулировать.

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Как изменятся условия бронирования с 1 ноября

Кравченко рассказала, что 22 ноября 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление, которое утверждает новый порядок бронирования военнообязанных по мобилизации и в военное время.

Согласно постановы, отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации действуют в течение срока, на который они были предоставлены, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года. Это касается также отсрочек, оформленных через портал Дия.

Отсрочки аннулируют в случае:

в случае окончания срока их действия;

завершения предприятием производства товаров, или выполнения работ или оказания услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил;

лишения предприятия статуса критически важного;

ликвидации органа государственной власти или учреждения;

увольнения работника;

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием.

Сейчас для бронирования работник должен иметь заработную плату на уровне не менее 20 тысяч гривен. Кроме того, такой работник обязан обновить свои личные данные и подтвердить, что не находится в розыске.