Кто получит отсрочку от мобилизации уже в мае: какие документы нужно подавать

Меньше чем через месяц в Украине заработает новый закон о мобилизации. В нем определено, какие категории военнообязанных будут иметь право на отсрочку.

Юристка Диана Скумадчук объяснила, кто из военнообязанных может законно избежать призыва на определенный срок.

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Кому предоставят отсрочку

Согласно законодательству, отсрочку могут получить мужчины с инвалидностью всех трех групп или временно непригодные к службе. Также такое право имеют:

лица, забронированные государственными органами власти, органами местного самоуправления, а также другими частными предприятиями;

лица, обучающиеся на дневной форме обучения, то есть студенты и аспиранты;

лица, у которых один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы и требует постоянного ухода за собой;

лица, воспитывающих самостоятельно малолетнего или несовершеннолетнего ребенка до 18 лет;

лица, имеющие на своем содержании совершеннолетнего ребенка, у которой имеется инвалидность 1 или 2 группы;

К этому перечню следует добавить также:

усыновителей, опекунов сирот и детей, лишенных родительской опеки;

членов семей, где есть погибшие и пропавшие без вести во время АТО и других оборонных мероприятий, членов семей погибших Героев Украины из числа Небесной сотни;

должностных лиц государственных органов, народных депутатов, судей, членов правительства, работников органов военного управления;

дипломатических служащих, госслужащих в сфере кибербезопасности и ИТ (аппарата Верховной Рады, Кабмина и Офиса президента);

Какие документы нужны для отсрочки

! Юрист отметила, что вышеперечисленный список не содержит всех юридических оснований для предоставления отсрочки от мобилизации, поскольку они иногда могут изменяться. Поэтому следует всегда обращаться именно к статье 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации с учетом всех последних изменений в указанный закон.

В зависимости от того, на каком основании, лицо хочет получить отсрочку, она должна представлять те или иные документы.

К примеру, если речь идет о студенте или аспиранте, то ему нужно предоставить справки, что подтверждают его обучение в соответствующем высшем учебном заведении или научном учреждении, студенческий билет, справку о зачислении и т.д.

Забронированному работнику следует предоставлять выписку из решения о бронировании по форме в соответствии с приложением 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года (обычно оно предоставляется по месту работы).

Для отсрочки по состоянию здоровья нужно предоставить справку о результатах медицинского осмотра, выдаваемая ЛКК или МСЭК, документы о подтверждении инвалидности с детства и т.п.

Напомним, что Центр совместных действий дал четкое разъяснение о новый закон, который вступит в силу уже 18 мая.