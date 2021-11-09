Концентрации войск России на границе нет – но активизировалась разведка, – комитет Рады

Масштабного перемещения воинских подразделений России возле границы с Украиной не зафиксировали. Кремль активизировал деятельность разведки.

Речь идет о деятельности по сбору информации. Об этом рассказала заместительница главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая 8 ноября.

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Комитет Рады заявил, что есть активизация разведки России

Безуглая объяснила, что есть перемещение российских войск и вооружения вблизи украинской границы, однако активизировалась деятельность разведки России: "Например, с начала года (говорится о 2021 годе – 24 канал) зафиксировано 109 разведывательных полетов авиации, тогда как за весь 2020 их было 34".

Также наблюдается усиление различных вариантов разведки вдоль границы с нами со стороны России, то есть на временно оккупированных территориях. Действительно, масштабного перемещения тех или иных воинских подразделений пока не зафиксировали, но какая-то активация сбора информации присутствует,

– объяснила нардеп.

Она также рассказала, что возле украинской границы находится ориентировочно 92 тысячи представителей личного состава войск России, а также те подразделения, которые фактически являются российскими, но действуют как подконтрольные России боевики.

"На границе 36 тактических групп России, 31 из которых там на постоянной основе", – заявила нардеп.

Она добавила, что эти действия следует рассматривать вместе с энергетическим кризисом, который Россия искусственно создает для продвижения своих интересов в Европе.

Кратко об информации относительно войск России на границе с Украиной