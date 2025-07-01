Как освобождали Кондратьевку: ВСУ показали эпическое видео боев

Село Кондратовка на Сумщине с июня находилось под оккупацией россиян. Однако благодаря силам 255 отдельного штурмового полка насеелний пункт вернулся под контроль Украины.

За село продолжались бои, в которых украинские защитники мужественно выстояли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стратком ВСУ.

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Как освобождали Кондратовку от оккупантов?

До освобождению населенного пункта, расположенного почти в 26 километрах от Сум, присоединились бойцы группировки войск "Курск". Военные с помощью собственных сил и средств старшего начальника выгнали из Кондратовки оккупантов.

Во время операции были ликвидированы солдаты и офицеры 30 полка российской армии. Враг отступил со значительными потерями.

Хотя россияне и пытались прорвать оборону, но Вооруженные Силы Украины оказались сильнее, благодаря слаженным действиям и уникальным решениям по наступательным действиям.

Как ВСУ освобождали от оккупантов Кондратовку: смотрите видео

По состоянию на 28 июля в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия. Некоторые группы россиян оставались в Кондрацевке и после деоккупации, поэтому защитники провели зачистку села.

К слову, часть Сумской области у границы с Россией еще находится под оккупацией. Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. За сутки защитники остановили там 9 штурмовых действий противника.