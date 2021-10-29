Конец режима Путина и "мясорубка", – Арестович о полномасштабном вторжении России

Алексей Арестович считает, что Россия не будет открыто атаковать Украину и не пойдет на полномасштабное вторжение. Мол, последствия таких действий слишком велики, и Россия просто на них не согласится.

Если же Путин пойдет в Украину с полной силой, его ждет неизбежное поражение. Об этом пресс-секретарь украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил в эфире одного из телеканалов.

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"Они не способны нас победить"

Даже если бы Россия хотела разрешить длительный конфликт, она не сделала это путем полномасштабного вторжения, считает Арестович. Так Кремль не решит свои политические задачи военным путем.

Любое полномасштабное вторжение в Украину означает конец боеспособности российских вооруженных сил и возможный конец Путина. Они не способны победить нас. Это будет страшная мясорубка, стратегический тупик, нам не будет весело однозначно…

– сказал Арестович.

Чему подвергнется Россия в случае полного вторжения, по мнению советника Ермака:

огромным потерям боевого и технического состава;

международным санкциям.

Напоследок Арестович назвал это "самым бессмысленным действием во внешней политике". Цель того, что Россия подгоняет свою технику – запугать Украину. Мол, это обычное бряцание оружием.

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