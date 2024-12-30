На фоне слухов о конце войны до Нового года у Путина сделали заявление

В сети распространились слухи, что, якобы, 30 декабря состоится "историческая встреча", которая положит конец горячей фазе войны. У Путина в очередной раз дали четко понять, что не хотят мира.

Среди тех, кто распространял информацию о якобы окончании войны до конца 2024 года, – журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Он указал на уменьшение в последние дни количества тревог и дронов, которые Россия постоянно запускает по Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также Не только близкое окружение: кто может ликвидировать Путина

Возможен ли мир до Нового года

Между тем пресс-секретарь российского диктатора развеял любые надежды на скорое прекращение боевых действий. Дмитрий Песков заявил об "отсутствии предпосылок для завершения украинского конфликта или любой его фазы".

Также приспешник Кремля уточнил, что у Путина не запланировано международных контактов 30 декабря.

К слову, недавно у диктатора спросили, верит ли он в завершение войны в 2025 году. Тот в ответ заявил, что верит в Бога и добавил: "А Бог с нами".

Кроме того, на пресс-конференции Путин заверил, что российские захватчики продолжат "достигать всех целей спецоперации" в течение 2025 года, поскольку, по мнению диктатора, это первоочередная задача для страны-агрессора. "Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения", – цинично заметил он.