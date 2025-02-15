Остановка войны или победа Украины: Кит Келлог ответил, чего хотят США

Спецпредставитель Трампа ответил, чего хотят США – победы Украины или прекращения боевых действий. Кит Келлог сказал, что "победы в контексте Второй мировой с подписанием мирного договора, наверное, не произойдет".

Во время выступления на Мюнхенской конференции Кит Келлог отметил, что и Киев, и Москва для прекращения войны должны уступить. В частности, чиновник считает, что Путин должен пойти на территориальные уступки, а возможно даже и на уменьшение численности своих вооруженных сил, передает 24 Канал.

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Хотят ли США победы Украины

У Келлога спросили, хотят ли США завершения войны или победы в войне. Он заявил, что о "победе в контексте Второй мировой с подписанием мирного договора" речь не идет.

Что такое победа в войне? Давайте будем честными – Украина пошла на чрезвычайные жертвы, Украина смело боролась… Первое, что нужно сделать – остановить кровотечение, а дальше уже лечить. Мы не можем спасти жизнь, если человек продолжает истекать кровью,

– объяснил чиновник.

Келлог подчеркнул, что вопрос окончания войны следует рассматривать в долгосрочной перспективе. Он отметил, что США стремятся послать мессендж о том, что агрессия неприемлема, и они хотят суверенной Украины. "Но мы не можем быть наивными", – добавил спецпредставитель Трампа.

Напомним, что Кит Келлог публично дал себе 180 дней для того, чтобы привлечь все стороны к прекращению войны в Украине. По словам чиновника, боевые действия должны закончиться меньше, чем за год.