После войны русской армии не будет у наших границ, – интервью с Михаилом Подоляком

Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают оккупантов сотнями, поэтому Россия бросает в бой зэков, вагнеровцев и хочет провести еще одну мобилизацию. Однако чтобы выиграть войну, Украине нужны танки и дальнобойные ракеты.

Наши партнеры готовы идти с нами до конца, чтобы Россия потерпела поражение. А предоставление танков и дальнобойных ракет поможет ускорить финал войны. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"После войны русской армии не будет у наших границ"

первой части интервью мы уже писали о заявлении России по поводу перемирия в войне, возможной атаке на Рождество, огромных потерях оккупантов и многом другом.

Россияне на болотах гордились тем, что Путин разговаривал с президентом Турции Эрдоганом. Теперь известно, что Эрдоган предложил Путину прекратить огонь в одностороннем порядке, призвал к миру и диалогу и говорит, что эти призывы должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий. Но говорит – если вы хотите мирных переговоров, то прекращаете стрелять, убираетесь.

Все все понимают, включая президента Турции. Безусловно, ради определенных электоральных баллов можно смягчить свою публичную позицию и говорить об урегулировании, однако уже все понимают, что Украина заняла принципиальную позицию.

Это не какой-то конфликт, не какие-то разногласия. Нет ничего кроме войны, полноценного вторжения оккупационной армии России на чужую территорию и массовых военных преступлений как элемента этой войны.

Но что такое мирное урегулирование, когда ты находишься на чужой территории и убиваешь там людей? Мирное урегулирование – это нонсенс-термин. Может быть конец войны, и он может быть зафиксирован в следующих элементах:

Прекращение огня, особенно обстрелов крылатыми ракетами гражданской инфраструктуры Украины.

Вывод всех войск, включая Крым. Не надо выделять Крым, это очевидно, мы не будем возвращаться к этой теме.

Выход всех людей, поддерживающих Россию. Там огромная территория, где поселиться – вот туда, пожалуйста, езжайте и стройте страну своей мечты. Это не будет за счет территории Украины. Найдите страну, в которой будете жить в "русском мире", а у нас будет украинский мир и территории украинские.

Если есть международно признанные границы, мы сами разберемся в идеологии, истории, культуре, языке, чем-либо. Не надо нас пугать. Поэтому любые условия процесса урегулирования войны, не конфликта, а войны, очень четкие. Или мы военным путем освободим свои территории.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Несмотря на то, что кто-то продолжает говорить: "Это невозможно, потому что это же Россия, у нее такой большой мобилизационный резерв, у них такая большая военная промышленность". Нет, это война. И мы идем до конца. Это же важно для нас. И не нужно останавливаться где-то посередине, чтобы наши дети продолжили эту ужасную войну оборонного типа через определенное время. Нет, мы сегодня должны дойти до конца.

Потому в мире все уже все поняли. Все понимают, что будет делать Украина, все понимают, какую "силу" имеет сейчас Россия, и все понимают, как эта война должна закончиться. Даже господин Эрдоган об этом говорит практически открыто – прекратил стрелять, вывел войска, тогда – за стол переговоров в Стамбуле или где угодно.

Вот тогда будем говорить о конструкции послевоенного мира с учетом того, что не может российская армия стоять на границах Украины. Мы будем на этом настаивать, потому что зона демилитаризации – это важно. Зачем нам видеть их ржавые танки, которые они будут подвозить под наши границы, чтобы показать, будто они крутые.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 Канала



Сегодня Россия гордится своими якобы "контактами" на уровне того, что им позвонил президент Турции. Но она сегодня – это страна изгой, с ней общаться – это не уважать себя. Ведь как ты будешь общаться с проигравшими людьми, имея такое огромное преимущество в живой силе и накопленной технике.

Даже в среднесрочной стратегии иметь тесные отношения и где-то "замазаться" в публичном пространстве с Путиным – значит потерять и репутационно, и в бизнесе, и экономически. С точки зрения партнерства общение с Путиным – это исторический нонсенс.

Leopard будут, – Подоляк о поставках оружия

Франция первой передаст нам легкие танки и бронетранспортеры. В то же время вижу реакцию Бундестага – там обратились к Шольцу, потому что "не они первые". Так Франция хочет "сохранить лицо" Путину, хочет говорить о переговорах, хочет помочь нам оружием? И будут ли танки Leopard от Германии?

Что касается Германии – то Leopard будут. И глава оборонного комитета Бундестага права в том, что нужно уже принимать какое-либо решение. Потому что точки над "и" уже расставлены, все понятно – партнеры нас поддерживают и будут делать это до конца.

К тому же мир изменился. Да, есть еще отголоски старого довоенного мира, когда говорили, что не надо провоцировать Россию. Сегодня еще звучат фразы, что, "возможно, Путину надо сохранить лицо", нужны переговоры, но это означает, что политики хотят минимизировать последствия сейчас. Они полагают, что Россия может думать рационально, поэтому предлагают переговоры. Это нормальное поведение политиков гуманистической эпохи. Я понимаю поведение этих стран.

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Параллельно с этим Франция, например, эффективно помогает нам вооружением, финансово и гуманитарно. Итак, одно дело, что Эммануэль Макрон хочет донести до России возможность найти решение без убийства украинцев. Мы понимаем, что это бесполезный путь, Россия будет делать это, пока не получит существенный ответ от Украины.

Что касается Германии – нет сомнения в том, что Германия сегодня и Германия времен Ангелы Меркель – это две разные страны. Ведь сегодня Россия в Германии лишилась рынка газа, нефти и угля, а это был один из ключевых потребителей. Германия смогла быстро перестроиться и автономна от России.

Сегодня европейские страны меняются, принимают более жесткие решения по России, правильной финализации войны, поддержки Украины и предоставлению нам оружия. Поверьте, мы все получим в полном объеме. Европа осознает, что только проигрыш России позволит странам быть свободными.

Надо относиться к таким странам, как Германия, Франция, Италия и другие с большой симпатией, потому что ЕС сегодня занимает проукраинскую позицию и будет увеличивать нам помощь. Уже нет сценария, когда Европа откажется что-нибудь нам поставлять. Есть некоторые переговорные или логистические сложности, но нам все передадут.

Так, если бы мы получили это оружие полгода назад, то количество жертв было бы меньше, но это глобальная перестройка. Мы идем к правильному финалу войны и при этом наши партнеры еще более солидарны с Украиной.



Партнеры предоставляют Украине важное вооружение / Коллаж 24 Канала

Сегодня наши партнеры понимают, что если Украина будет иметь все военные возможности, ракеты, бронетехнику и т.д., то война будет локализована в Украине и закончится здесь на оккупированных территориях. Максимально уничтожится российская армия здесь, она не будет разрастаться.

Нам надо максимально жестко на дальнем расстоянии поражать российскую инфраструктуру, включая живую силу и технику. Таким образом, война будет действительно финализироваться правильно.

Я не беру сейчас обстрелы крылатыми ракетами нашей территории. Это немного другая концепция, это концепция оборонной войны и концепция закрытого неба. Я сейчас говорю о контрнаступательных действиях, которые позволят существенно снизить военные способности России в плане мобилизованных активов.

Мы видим публичные заявления и Столтенберга (генсека НАТО – 24 Канал), и Макрона (президента Франции – 24 Канал), и других глав европейских государств о том, что Украина должна получить все необходимое для ведения войны, контрнаступающей прежде всего.

Это именно о танках и о ракетах определенной дальности. Это единственный сегодня очень важный элемент. Ракеты дальностью 100+ километров еще раз существенно изменят картину войны. Будут наносить России максимальный ущерб, в то же время очень пугать Россию, ставить очень короткий промежуток времени окружению Путина.

Реакция на прогнозы по войне на 2023 год

Знаю, что вы не любите прогнозы от разных экспертов, но Wall Street Journal пишет о том, что россияне ослабили наступление на Бахмут, аналитики Atlantic Council говорят, что следующее контрнаступление ВСУ может быть на Бердянск или Мелитополь, а ГУР МО предупреждает о ядерном оружии в Крыму и Беларуси.

И я видела прогноз от экс-генерала НАТО Домрезе, который сказал, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года. По мнению Домрезе, Зеленский может отказаться от немедленного возвращения Крыма и стороны могут договориться о переходном периоде сроком на 50 лет.

Не читайте прогнозы Домрезе или любого, каких-то отставных генералов. Они не воевали в таком объеме, как сегодня Украина воюет, они вообще не понимают природу этой войны. Они не понимают, что происходит с тактической и стратегической точки зрения. Они просто теоретики, говорящие свое мнение.

А вот доверять нужно трем источникам:

президент Владимир Зеленский – это ставка Верховного главнокомандующего, абсолютно в материале, понимающего и наши способности, и возможности России – и с точки зрения психологии ведения войны и так далее.

главнокомандующий Валерий Залужный – он четко понимает тип войны, какие операции и как проходят и какие ресурсы нужны под эти операции, что есть на той стороне. Он очень хорошо знает и противника, и наши возможности, поэтому выбирает то время для той или иной операции, которое позволит провести ее максимально эффективно.

ГУР МО – Кирилл Буданов на сегодняшний день знает гораздо лучше, что происходит в России, чем в начале войны.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Буданов знает, что происходит в России. Сегодня наше ГУР МО на 10 голов выше разведки России или любой другой страны. Мы понимаем, что происходит в России, на Бахмутском направлении, на Кременном направлении, на направлении Энергодар – Мелитополь. Мы все знаем и понимаем.

О спецоперациях и контрнаступлении я не буду говорить, потому что я могу говорить только о политических составляющих, о последствиях тех или иных наших действий на поле боя. Еще раз подчеркиваю: Зеленский, Залужный и Буданов – это ключевые фигуры, точно понимающие, что происходит, и которые могут дать на 95,8% правдивый прогноз, и именно так, как они говорят, будет развиваться война.

Путин не использует ядерное оружие

И еще важно понять, что не будет Путин использовать нуклеарное оружие. Просто при правильной финализации войны в Украине в России будут происходить определенные процессы – некоторые субъекты будут задавать определенные вопросы. Им будет не до того, чтобы что-то там использовать.

Более того – там понимают, что могут быть крайне негативные последствия уже не только для Путина, но и для ключевых городов России. Сегодня мир понимает, что нельзя допустить использование оружия массового поражения при любых сценариях, потому что это сразу обрушит всю глобальную безопасность.

Сегодня уже Северная Корея говорит о ядерном оружии и межконтинентальной баллистике. Понимаете, что это обрушит все. И тогда война в Украине сразу станет трагедией существования человеческой цивилизации как таковой. Поэтому я думаю, что предохранители уже включены, и Путин это понимает, а особенно понимает его окружение.

Я понимаю, что есть определенное количество людей в окружении Путина, которые хотят в "рай". Но, я думаю, что 90% его окружения, это люди, которые зарабатывали и воровали деньги из российского бюджета не для того, чтобы умереть в 2023 году.

Позиция Путина относительно переговоров: "Россия готова к диалогу с Украиной, но только если Киев выполнит известные требования, и будут учтены новые территориальные реалии". Вопрос о том, что сам Путин не знает новых территориальных реалий. Я так понимаю, что прекращать убийство своих солдат он не собирается.

Мы всегда возвращаемся к ключевому тезису: для России единственный аргумент – это проигрыш в войне. Они же продолжат свою стандартную риторику – "признайте". Они уже даже не говорят о денацификации культуры и русском языке. Потому что понятно, какой русский язык или русская церковь с точки зрения государственного в Украине. Поэтому они сегодня говорят: "Да, мы готовы о чем-то там с вами договориться, но давайте зафиксируем, что мы у вас украли землю".

Мне очень нравится, когда пишут: "Украина нанесла удар по нашим мобилизованным гражданам". Вы что, шутите? Вы пришли убивать нас и думали, что мы будем молча смотреть, как нас убивают? Это же нонсенс, но они всерьез говорят.

Сегодня россияне четко заявляют свою позицию: они не хотят никаких переговоров, они хотят "или – или" – или выдерживать паузу, чтобы перегруппироваться и перейти в контрнаступление снова и продолжить убивать нас, или придут на переговоры и скажут: "Смотрите, мы же в конституцию вписали "в пределах административных областей", поэтому отдайте нам Херсон, это наше.

"И Запорожье нам отдайте, мы же Запорожскую область в целом забрали. А, и не забудьте нам отдать Бахмут. Мы ведь там умирали, но записали, что Донецкая область вся наша". Вы понимаете, почему я всегда говорю, что эти люди – не в своем уме. С ними даже просто разговаривать не о чем, потому что логики нет.

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Поэтому давайте зафиксируем нашу позицию – мы заберем эти территории обратно, и тогда сядем за стол переговоров. Если там будет с кем разговаривать, потому что, на мой взгляд, не факт, что у России будет какая-то политическая элита, которая не будет сидеть на скамье подсудимых.

И тогда будем говорить о репарациях, демилитаризации, ответственных за военные преступления и выдаче нам предателей. Мы как государство Украина будем настаивать, чтобы нам выдали Балицкого – это же предавший гражданин Украины. Есть еще субъект Сальдо. Их должны выдать, если они еще живы. Но по мере того, как мы будем продвигаться к границам Украины, многие будут уничтожены Россией.

Пригожин будет "могильником" элиты Путина

Россияне планируют набрать себе 1,5 миллиона мобилизационного резерва. В то же время Пригожин катается со "стендап-программой" по тюрьмам и говорит, что те, кого набрали на войну, должны лечь костьми, чтобы отплатить долг родине. 20 из них он амнистировал, а на их место должны прийти "катающиеся на дорогих автомобилях" мальчики, чтобы "защищать" свою страну на территории другого государства.

Во-первых, похоже, что Пригожин начал некую политическую карьеру и планирует стать заменителем Путина и примеряет на себя роль президента, если решает "кого миловать, а кого казнить". Во-вторых, вагнеровцы не хотят больше стоять в Бахмуте, потому что у них нет оружия, боеприпасов и вообще желания быть там.

Пригожин станет ключевым "могильником" элиты Путина на очень короткий срок. Это будет очень интересная и короткая история России – месяц-два, а потом Пригожин исчезнет. Сегодня он ключевой "ньюзмейкер" войны – много говорит о войне и ее типе.



Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин / Фото "Настоящее время"

А Россия всегда воюет зэками. Мне кажется, что до финала войны дойдет только тотально зэковская армия. Не будет у них там контрактников и мобилизованных, потому что они будут уничтожены. Ключевыми ударными группировками будут зэки.

Философия жизни Россия проста, я могу зафиксировать ее одной фразой: "Украл, выпил, убил – в тюрьму, вышел, украл, выпил, убил – в тюрьму, а потом уехал в Украину воевать". 90% людей в России так живут.

Пригожин это понимает и хочет возглавить этот тренд "превращения" российской контрактной армии в зэковскую. А кто может возглавлять зэковскую армию? Пригожин.

Он будет быстро масштабироваться до определенного времени. А потом придет с вопросами к Путину и его ближайшему окружению, например, Ковальчукам, потому что это деньги. Пригожин придет и скажет, что он заплатил цену и хочет "перераспределить доход", поэтому эти Ковальчуки должны исчезнуть, а он заберет все, что они "нацарювали", вместе с Патрушевыми и Усмановым.

Пригожин сделает это обязательно, потому что Россия теряет целостность как государство, и мы это видим. Все эти силовые вертикали, когда ФСБ контролировала определенные анклавные проявления самостоятельности и позволяла "местным феодалам" грабить страну, это уже рассыпается на глазах. Именно поэтому нужны новые "звезды" и одна из них –Пригожин.

Впрочем, это вопрос количества снарядов. Мы ведь не зря постоянно говорим о ракетах повышенной дальности. Это очень важно.

Россия не имеет сегодня возможности экипировать, даже если 10 миллионов мобилизует. Это ведь не вопрос количества людей в артиллерийской войне. Это другой тип войны. Это война высокоточного оружия. Вот вы о Макеевке говорите совершенно верно. Если у нас будут ракеты повышенной дальности – 100+ километров, то мы сможем мгновенно уничтожить то количество мобилизованных, что будет находиться в местах дислокации – в Крыму или на оккупированных территориях.

Таким образом, война не изменит тип, когда Украина эффективно уничтожает инфраструктуру тыловую и постепенно продвигается в освобождении своих территорий. Мы нашим партнерам объясняем, что хотим ускорить финал войны, хотим локализовать ее, чтобы она не масштабировалась.