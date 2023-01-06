Сейчас Россия терпит огромные потери в войне, и Путина пугает то, как Украина борется за свободу. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Господин Михаил, поздравляю вас с Новым годом! У нас ничего не изменилось с прошлого года, в частности, враги у нас остались те же. Правда, этот год для нас – контрнаступательный и победный.

Можете в этом не сомневаться – 2023 год будет годом большой победы.

Почему Россия так сильно выпрашивает перемирие

Патриарх Кирилл – он же Владимир Гундяев – вдруг заговорил о перемирии. Он предложил объявить перемирие в Украине 6 – 7 января. Правда, кого именно он призывает – непонятно. Я так понимаю, что перемирие нужно для того, чтобы передислоцировать войска, подтянуть резервы или довезти до передовой боеприпасы.

Я не очень понимаю, почему мы его называем патриархом, ведь у российского православия сегодня нет ни одного авторитета в глобальном православии. Это церковь, выступающая за войну и геноцид украинцев, причем делает это официально. РПЦ – один из конструктивно важных элементов российской пропаганды и "зомбификации" населения.

Слова Гундяева относительно перемирия – это очень практичная вещь, не имеющая никакой гуманистической окраски. Кстати, мы сами в начале войны предлагали перемирие для того, чтобы проводить переговорный процесс. Однако тогда Россия говорила: "Нет-нет, мы вас будем убивать и одновременно вести с вами переговоры".

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента А сегодня россияне ищут любую возможность, чтобы снизить интенсивность боевых действий. Это нужно России не только для того, чтобы подтянуть резервы и проинструктировать своих мобилизованных. Это гораздо более глубокий вопрос – за счет снижения интенсивности войны россияне хотят повысить тональность принуждения Украины к переговорному процессу.

Ведь в Москве понимают, что договариваться напрямую с Киевом не смогут, поскольку мы четко зафиксировали свою позицию – освобождение всех территорий. Да, нам еще не хватает определенной номенклатуры оружия, но мы уже эффективно уничтожаем инфраструктуру врага, прежде всего в тылу.

Россия понимает, что с нами не о чем говорить. Поэтому, снизив интенсивность боевых действий, россияне хотят повлиять на общественное мнение в европейских странах. Москва хочет, чтобы на Западе вернулись к концепции переговоров. Мол, могли бы заговорить о поиске конструктива или о том, что мы в чем-то можем уступить друг другу.

В более широком смысле – эта война не только вопрос территорий, юридических практик и международного права. Эта война окончательно поставит точку на всех элементах продвижения "русского мира", в том числе и за счет филиалов РПЦ в других странах.

Мы шаг за шагом идем к тому, что заканчивается эпоха опосредованного влияния Русской православной церкви на Украину. Это касается культуры, религии, политики, а также информационно-идеологической составляющей. Мы не то, что запретим все российское, оно само уйдет отсюда и будет считаться провинциальным хламом.

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Ожидать ли массированной атаки на Рождество

Мы встречали Новый год, считая сигналы воздушной тревоги. В течение 1-2 января россияне запустили по Украине 80 "Шахидов". Наши котики из противовоздушной обороны закрыли над нами небо в то время, пока мы сидели за столами и загадывали желания. Вспоминая тот момент, мы думаем о Рождестве. Как думаете, может ли Россия снова атаковать 7 января?

Такое может быть, это же Россия. Мы находимся в состоянии войны, и наши праздники – это "военные" праздники. Украина демонстрирует, что, несмотря ни на что, мы это выдерживаем. Очень важно психологически доказывать миру, который давно бы сдался, что Украина все выдержит.

И именно в такие дни массированые атаки возможны. Ведь это для россиян символ – доставить хлопот Украине, которую они яростно ненавидят.



Подоляк не исключает атаки на Рождество / Коллаж 24 Канала

Все происходящее в новогодние праздники только увеличило эмоциональную поддержку Украины. В последние дни наши партнеры делают заявления, которые демонстрируют, что они еще больше на стороне Украины. Они еще больше понимают, что нужно закрывать небо, еще больше говорят о поставках оружия.

Это свидетельствует о том, что благодаря выдержке, постоянно демонстрируемой Украиной, мы выполняем лидерскую роль с точки зрения того, что не надо бояться. Когда есть война такого типа, когда есть Россия, нужно дойти до конца в эти очень трудные времена.

Россияне будут цинично атаковать нашу энергосистему определенным количеством "шахидов" или же просто обстреливать города, в частности Херсон и Харьков, потому что там можно применить комплексы С-300 или ствольную артиллерию.

А крылатых ракет в России недостаточно, об этом сейчас говорит наша разведка. А их производство – маленькое. С Ираном пока контракта на баллистику нет, в том числе и потому, что мир продолжает давить на Тегеран.

Давайте озвучим 4 важных и очевидных момента:

Первое – Россия нас просто ненавидит. Поэтому, мы должны победить, и тогда будем существовать как обязательный элемент современной цивилизации, а Россия будет постепенно занимать то место, которое должна занимать – как достаточно примитивное государство.

Второе – мы физически не договоримся, кто должен капитулировать. Мы понимаем, что для нас с вами и для цивилизованной части мира капитулировать должна только Россия, поэтому это существенно улучшит контуры безопасности глобального мира как такового.

Третье – не будет больше доминирования "русского мира", включая религиозные элементы. Это будет где-то там, в Тмуторокане они будут друг у друга что-то воровать, обманывать друг друга. Но для глобальной экспансии после этой войны у России не будет ресурса.

И четвертое – мы заняли это место в истории и в настоящем, которое должно занять государство такого типа, как Украина, которая готова заплатить действительно огромную цену за право быть свободными и за право иметь свое понимание истории, любых политических и идеологических процессов. .

И мы вернули миру ощущение, что за свое нужно бороться. Не надо падать на колени, даже если тебе страшно. Европа некоторое время боялась России, и сегодня мы ощущаем отражение российского страха, который был накануне войны. Мы все это ломаем, и нам будут очень благодарны наши партнеры.

Я видела предположение, что ракета, сбитая в ночь на 31 декабря или 1 января, была очень похожа на иранскую, и тогда были вопросы, что может, Иран уже начал поставлять эти ракеты в Россию? Я так понимаю, нет.

Нет, пока такого нет. Все ракеты, которые использовались последними волнами в Украине, это "Х" – Х-101, Х-155. Также были Х-55, являющиеся носителями ядерных боеголовок, но они там эти ядерные боеголовки не использовали, это были калибры. И еще С-300, которые используются для нанесения ударов по приграничным городам или городам, которые расположены очень близко к линии фронта.

Потери оккупантов и мобилизация в России

Военный штаб Евросоюза выступает с заявлением, что 60% танков в России уже кончились за период полномасштабного вторжения. И они говорят о цифрах в 250 тысяч солдат – я так понимаю, и убитыми, и ранеными – которых Россия потеряла на войне. К 24 февраля, теоретически, мы выйдем на цифру в 150 тысяч убитых россиян. И именно такое их количество собралось на наших границах до 24 февраля.

Цифры во время войны, причем такой большой интенсивности войны – это очень сложная математика, и мы с вами точно не сможем сказать – 110 или 120 тысяч.

На мой взгляд, цифра 250 тысяч – немного низкая для того, что мы видим. С точки зрения и мобилизации, проводимой Россией постоянно, начиная с середины лета прошлого года, и с точки зрения группировки, которая была на наших границах 24 февраля, и с точки зрения дополнительных частей таких, как ЧВК "Вагнер", как зэков, которых они собирали в отряды, и "Росгвардия", и ФСБ – все, что там происходит.

Мне кажется, что цифра (убитых и раненых россиян – 24 Канал) чуть больше 300 тысяч. Но Россия сегодня находится в таком аморальном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тысяч. Это вопрос развертывания внутреннего бунта как такового, и он не зависит от количества мертвых.

Россия и живет постоянно, как мертвая и бесперспективная страна, там нельзя сделать себе карьеру, там нельзя наработать какую-то известность о себе, там нельзя реализоваться, там можно только пить. Они ведь не генерируют ничего, поэтому им можно отправить на войну миллион, потерять столько людей, и это не важно для России.

Это не важно и для мира, потому что Россия – это очень небольшая часть людей, которые что-то там генерируют – я имею в виду со спортивной или культурной точки зрения. Все остальные – это пропащие люди. Россия не может никому нравиться, это страна немного других правил жизни, это не современная жизнь.

И мы сегодня не говорим о геноцидном типе контрвойны Украины. Нет, Украина говорит официально, что мы должны обязательно уничтожить всю оккупационную армию, находящуюся на территории Украины. Потому что они убивают наших людей и уничтожают наши города. Это обязательное возмездие, это правило войны и это юридически мотивированное поведение Украины.

И при этом мы всегда говорим, что мы не будем заходить на территорию России, потому что там нет смысла ничего делать. Мы не можем им вправить мозг и они будут жить, как живут, постоянно, в XVII веке.

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Украина должна выиграть, потому что вся Европа должна жить спокойно, стабильно и в контуре безопасности. Если не произойдет поражения России, то можно считать, что не будет не только Украины, но Европы тоже не будет – будут увеличиваться финансирования терроризма, политических убийств, вмешательства в политические процессы, попытки переворотов и т.д.

Поэтому Россия должна проиграть для того, чтобы Европа, в частности, жила в безопасном контуре. Украина обязательно должна максимально жестко уничтожать все, что касается России на всех оккупированных территориях. Уничтожать инфраструктуру, которую там строила Россия, потому что это на 99,99% военная инфраструктура.

Подоляк обратился к любителям "русского мира"

Если кто-то поддерживает концепцию российского геноцида как способа существования, он может уехать в Россию и там жить. Даже если у него был до этого паспорт Украины.

Если вы остались в Украине на освобожденных территориях и продолжите нам говорить, что "мы имеем право на что-то пророссийское" и пропагандировать это, то вы будете отвечать согласно нашему УПК, как люди, по сути, являющиеся предателями.

Все желающие сбежать еще имеют шанс это сделать. Я имею в виду из Крыма, с тех территорий, которые временно оккупированы – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. И особенно это касается предводителей криминальных анклавов. Если они хотят выжить в этой войне, то у них есть шанс уехать в Россию.



Как россияне бежали из Крыма после "хлопка" / Коллаж 24 Канала

Мы об этом говорим, потому что мы не геноцидный тип нации. Мы просто будем уничтожать все, что находится на оккупированных территориях и фиксируем это, потому что в рамках международного права на это есть все законные полномочия.

Россия даже несмотря на несомненное поражение в этой войне все равно не изменится с точки зрения внутреннего своего понимания, что такое государство и как надо жить. У них всегда будет какой-то "царь", всегда будет обида на весь мир и они всегда будут хотеть куда-нибудь зайти.

Поэтому мы должны сегодня доказать максимально жестко, что в сторону Украины смотреть не нужно. Вообще, Украина должна доминировать в этом регионе. Россия может доминировать в Эвенкии, Бурятии или в Сибирском лесу, а вот в этом регионе должна доминировать Украина.

В России постоянные похороны, люди задают вопрос

В прошлом году в России скончалось 1,5 миллиона от COVID-19. Я понимаю, что потеря 110 тысяч человек – ничего не значит. Однако после Нового года в Макеевке они заговорили об этих потерях. Мне было очень странно, потому что, как правило, минобороны России молчит о том, сколько они потеряли в этой войне. И я смотрю по тем пабликам, которые обсуждают то, что произошло в Макеевке, они шокированы тем, что одномоментно такая большая потеря.

Это говорит об изменении типа войны, особенно для самой России. Ибо они не могут скрывать то, что происходит уже практически 11 месяцев. Это ведь не война за два дня, неделя или месяц – это практически год войны.

У них бывает так, что потеряли Змеиный, потеряли Харьковскую область, потеряли Херсон – единственный областной центр, который они захватили с 24 февраля 2022 года, потеряли еще многое. Огромные потери в живой силе, надо кого-то хоронить, у них много могил сегодня, похороны постоянно.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Между тем, у людей возникает вопрос: "А как так случилось, что мы практически уже год воюем, не имеем никаких достижений, постоянно что-то проигрываем, "отрицательно" наступаем, у нас самолеты везде падают, у нас атаки идут на "Энгельс" "и "Дягилево", у нас в Крыму окопы роют…". В обществе возникают эти вопросы.

В то же время, Кремлю сегодня нужно найти аргументы, почему нужно проводить тотальную мобилизацию, почему нужно сокращать социальные программы, почему постоянные взрывы по всей стране, почему нужно будет закрыть границы.

И здесь есть аргумент – Россия же не говорит, что ее военные ушли в чужую страну, нарушив границы этой страны, восемь лет нарушали границы и убивали украинцев, и сейчас они пошли масштабировать это нарушение и эти убийства. А люди уже задают вопрос: "А как так происходит? Сколько жертв? Ради чего?" И это будет новая пропагандистская кампания.

Они будут сегодня показывать эти смерти масштабно и говорить: "Ребята, у нас идет священная война. Вставай страна огромная на смертный бой" – всю эту дурость, которую в свое время Дунаевский писал. Между тем, они хотят найти другой язык сегодня, чтобы мобилизовать своих граждан еще на определенный промежуток времени.

Так, Минобороны России говорит, что уничтожили 100 500 HIMARS, трижды уничтожили все ПВО Украины, уничтожили всех нацистов, которых только могли уничтожить, но все равно бегут. Это немного странно выглядит, поэтому они сегодня хотят сказать: "Да, мы все уничтожили, но еще нужно немного мобилизоваться, еще пару миллионов нужно бросить, потому что осталось несколько украинских детей, которые нам доставляют много хлопот". Это пропагандистский элемент, который они сегодня хотят внести, чтобы зазомбировать своих граждан еще на 3-5 месяцев.

Подоляк описал ключевые черты Путина

Я посмотрела первое появление Путина в новом году, когда он вышел на экраны для того, чтобы запустить "в путь" фрегат "Адмирал Горшков". Я ждала от него каких-то слов о потерях в Макеевке, как это было с Крымским мостом, а тут как-то нет виновных. А что с "СВО"? Какая разница! "Адмирал Горшков" – это главное достижение, которое 17 лет строили.

Есть четыре ключевых черты Путина:

Первая черта – у Путина нет эмпатии.

У него нет эмоционального понимания, что такое потери и он абсолютно безразлично относится к 100 – 300 тысячам погибших. У нас вся страна усеяна трупами российских военных. А ему все равно, для него нет эмпатии, нет печали по погибшим – даже своим.



Владимир Путин / Фото ТАСС

Вторая черта – Путин на 99% постоянно лжет.

А 1%, когда он не лжет, это когда говорит, что он Путин, все остальное – это постоянное сплошное вранье. В частности о Крымском мосту, Курской атомной электростанции, миллионе людей в Донецке, которым якобы не давали воду – все сплошная ложь.

Следует отметить, что следственный комитет России официально доложил Путину, что они не знают, кто и как взрывал Керченский мост. Даже у себя в стране они не знают. А Путин выходит и как факт говорит, что перерезали какие-то сети у Курской АЭС, поэтому россияне пойдут уничтожать гражданское население Украины. Это нонсенс.

Третья черта – он нарцистически влюблен в свое видение истории и думает, что якобы Ленин создал Украину.

Это говорит о том, что с ним невозможно вести интеллектуальную дискуссию, потому что аргументов не будет. Даже если вы хотите вести примитивную дискуссию, то все равно будете на две головы выше его. Ваши аргументы для него неприемлемы, потому что он их не понимает.

Вести разговор с Путиным – это как говорить с человеком с очень слабым интеллектуальным уровнем. Он вас не услышит, и еще будет обижаться на то, что вы позволяете себе говорить очень умные слова. Это относится ко всей политической элите России.

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Наши партнеры иногда спрашивают, можно ли говорить с ними? Можно, если люди говорят на одном языке, я имею в виду, понимают слова и их смысл. Но российская политическая элита очень ограничена, чтобы понимать смысл тех или иных слов. Они будут обижаться на то, что не понимают вас и будут переходить на их "быковатый разговор", типа "возьмем за три дня". С такими людьми бессмысленно говорить.

Четвертая черта – Путин понимает только прямой силовой удар.

И он получит существенную оплеуху, и это будет не просто где-то в тени, а зафиксировано. Я всегда помню, какую цену мы заплатили и сколько фамилий людей нужно будет помнить, чьи дети остались без родителей для того, чтобы вся страна была свободной.

Почему Путин так боится Украины и ей нет равных в мире? Потому что мы бьем его напрямую по физиономии. Это единственный инструмент, который можно использовать в разговоре с Путиным.

Он будет постоянно врать и никогда не согласится на искренний разговор с вами, пока не проиграет. Он будет думать, как вас покалечить во время этого разговора, потому что будет постоянно хотеть реванша. Причем обязательно захочет реванша с унижениями.

Сегодня нельзя уступить России любой ценой, потому что она найдет возможность через некоторое время причинить нам максимальную боль и унижение за то унижение, которое сегодня Украина причиняет российской армии и самой России. Это уже не просто война за территорию, это вопрос исторической миссии и у нас, и у россиян.

О понимании Европы и предоставлении оружия Украине, частных армиях в России, мирном урегулировании конфликта и прогнозах по войне на 2023 год – читайте скоро во второй части интервью на сайте 24 Канала. Не пропустите!