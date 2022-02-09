Конечное решение будет за Путиным, – Ярош о вероятном новом наступлении на Украину
О возможном полномасштабном наступлении России на Украину говорят уже длительное время. Вероятнее всего, конечного решения нет еще в самом Кремле. Последнее слово будет за Владимиром Путиным.
Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заверил, что окружение Путина не оказывает существенного влияния на ситуацию.
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"Я слышу об одной "башне Кремля", второй, разных группах влияния. Однако все же конечное решение будет принимать сам Путин", – заверил он.
Ярош: все будут ждать приказа от "царька Путина"
Он также отметил, что русский народ любит иметь царя – так сложилось исторически.
Соответственно все, кто возле него, будут ждать приказа от "царька Путина". Думаю, именно так будет развиваться ситуация. То, что в голове этого Владимира – будет переориентировано на ту ситуацию, которая складывается у нас на границах.
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