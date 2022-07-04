В Швейцарии начинается Конференция по масштабному восстановлению Украины после войны

В Швейцарии 4 июля стартует Конференция по вопросам восстановления Украины после войны. Участие в ней примут представители 40 стран и 20 международных организаций.

Конференция продлится два дня. Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, обратится к участникам в режиме видеосвязи.

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Украина представит свой план восстановления

В Швейцарию уже прибыли глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер Денис Шмыгаль, еще несколько представителей Кабмина и депутатов. Также в конференции примут участие чиновники ЕС, международных финансовых институтов и правозащитных структур. Вероятно, что Лугано посетит и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Украинские представители предложат масштабный план восстановления "Украина-24". Отдельные заседания будут касаться борьбы с коррупцией и реформ в сфере самоуправления.

Участие в Конференции примет Елена Зеленская

Участие в форуме примет и первая леди Украины Елена Зеленская. Она выйдет на видеосвязь из Киева и откроет панель о социальном восстановлении страны.

Буду говорить о том, о чем не устаю повторять на каждой международной встрече или интервью: о восстановлении наших людей, без которого бесполезно будет восстановление инфраструктуры или бизнес-процессов,

– подчеркнула супруга президента.

Зеленская подчеркнула: до войны встречу в Лугано планировали конференцию реформ. Однако теперь западные партнеры столкнулись с вызовом, который даже не представляли. Ущерб – уже невероятный, однако Украина знает, какие ресурсы ей нужны.

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Восстановление Украины: что известно

СМИ писали, что Евросоюз планирует оказывать Украине большую помощь по восстановлению после войны.

Речь идет о большой сумме – 500 миллиардов евро. Украинская сторона уже непублично обсуждала этот проект с донорами.

В плане – 2 тысячи страниц по разным отраслям.

Еврокомиссия, сообщили журналисты Bloomberg, уже изучает эти варианты.

Узнайте в видео о Конференции в Лугано: