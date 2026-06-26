Есть силы, которые пытаются разжечь вражду между нашими странами, – министр по делам госактивов Польши

25 – 26 июня в Гданьске проходит Конференция по вопросам восстановления Украины. Она проходит на фоне громкого конфликта, разразившегося между Варшавой и Киевом.

Напряженные отношения между двумя странами прокомментировал министр государственных активов Польши, бывший председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун. Его слова передает 24 Канал на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

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Что говорит польский министр об отношениях Польши и Украины?

Войцех Балчун заявил, что главный итог конференции – это сам факт ее проведения и ее масштаб.

По его словам, несмотря на сомнения и напряженную атмосферу перед началом мероприятия, конференция показала, что Польша и Украина способны противостоять попыткам разъединить их.

Оказывается, мы стойкие. Мы невосприимчивы к нападкам тех сил, которые хотят нас разделить,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что поляки не могут игнорировать исторические вопросы, и они требуют дальнейшей проработки с украинской стороны. В то же время такие международные мероприятия, как Конференция по восстановлению Украины, помогают вести открытый диалог о прошлом.

Балчун выразил убеждение, что урегулирование исторических вопросов откроет хорошие перспективы для будущего сотрудничества, а объединение потенциала Польши и Украины станет взаимовыгодным для обеих стран.

Министр признал, что в условиях полномасштабной войны Украине чрезвычайно сложно уделять достаточно внимания историческим вопросам, ведь она ежедневно подвергается российским атакам и теряет своих граждан. Он подчеркнул, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы.

По его мнению, большинство поляков и европейцев это понимают, хотя отдельные популистские силы пытаются использовать исторические темы для обострения отношений между странами.

Есть популистские силы, которые во имя краткосрочных политических интересов – завоевания нескольких баллов, возможно, получения большей поддержки – пытаются разжечь эти негативные эмоции между нашими странами,

– сказал польский чиновник.

Впрочем, Балчун уверен, что здравый смысл возобладает.

Напомним, что в последнее время отношения между Польшей и Украиной обострились. Это произошло после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ССО название "имени Героев УПА". Поляки возмутились и сначала призвали Киев изменить название подразделения. Когда этого не произошло, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который тот получил в 2022 году.

В ответ все бывшие президенты Украины вернули Польше аналогичные награды.