Непростое решение: что даст конфискация активов российского Центрального банка

Конгресс США принял закон о конфискации активов российского Центрального банка. Такие действия наших союзников не ударят по российской экономике, однако это решение станет важным для других важных моментов.

Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что передача активов одной страны другой является сложным процессом. Принятие закона в США может служить примером для европейских стран, которые тоже имеют российские активы.

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Что даст конфискация

По словам Липсица, конфискация активов российского Центрального банка облегчит финансирование военной помощи и впоследствии восстановления украинской экономики.

Получая это финансирование, Украина сможет дольше держать сопротивление российской армии и наносить гораздо больше потерь. Чем дольше длится война, тем дольше Россия должна на нее работать. Именно это разрушит российскую экономику,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Россия – страна-террорист

Липсиц вспомнил террористический акт Ирана, в ходе которого были жертвы. В их пользу была конфискация иранских активов. Сейчас США так же задействовали такой же механизм.

Россию приравнивают к террористическому государству, которое приносит вред гражданам другой страны,

– отметил доктор экономических наук.

Чтобы прийти к согласию относительно принятия этого закона нужно было 2 года. Американские юристы говорили, что это вполне реально сделать. Однако, по словам Липсица, это не просто для финансово-кредитной системы. Воплощение закона в реальность требует сочетания политической воли и юридических обоснований.

Дело не в юридических аспектах, а в том, что странам Запада нужно решиться на изъятие средств страны, которая ведет себя опасно для мира,

– добавил доктор экономических наук.

Пример для других стран

По словам Липсица, в Европе уже приняли решение направить в пользу Украины доходы, заработанные на использовании российских активов. Если США будут двигаться в этом же направлении, то другие европейские страны последуют примеру.

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